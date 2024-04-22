Екатеринбургским пожарным пришлось выезжать к бассейну на Эльмаше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 26 апреля, упорядоченную работу спортивного комплекса на улице Стачек в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга прервал дым, распространяющийся по этажам здания. Работники комплекса вызвали пожарных, а сами приступили к эвакуации.К моменту приезда специалистов по пожаротушению, здание спорткомплекса, ранее известного просто как «бассейн Турбинки», опустело. Из него вышли как сотрудники, так и посетители, по большей части — несовершеннолетние. Как сообщает МЧС по Свердловской области, всего эвакуировалось 23 человека, из них 20 — дети.Пожарные начали исследовать здание на предмет возгорания. И пожар действительно обнаружился, но не на верхних этажах спорткомплекса, где было сильно задымлено, а в подвальном помещении. Горела сауна, расположенная под бассейном. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы ликвидировать возгорание.Всего к месту происшествия выезжало 14 единиц спецтехники в сопровождении 45 человек личного состава. Причины возникновения пожара выясняются.