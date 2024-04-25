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Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Спикер ГД Володин заявил, что в России должно быть конкретное министерство, ответственное за вопросы демографии и поддержки семей.
"Когда у нас это всё неформально, наверное, это не самая лучшая ситуация <...> А вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр и министерство", — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Напомним, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью, что иметь двух и более детей должно стать “престижным” в России.
“Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка <...> это должно стать престижным, это должно стать модным”, - считает Матвиенко.
Добавим, в прошлом году среди депутатов ГД развернулась дискуссия по поводу демографии в России. Так, один из депутатов заявил, что для большинства россиян рождение даже одного ребёнка — это "билет в бедность", а второй ребёнок — "билет в нищету".
"Когда у нас это всё неформально, наверное, это не самая лучшая ситуация <...> А вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому давайте мы этот вопрос закрепим, чтобы был ответственный министр и министерство", — заявил Володин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Напомним, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью, что иметь двух и более детей должно стать “престижным” в России.
“Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка <...> это должно стать престижным, это должно стать модным”, - считает Матвиенко.
Добавим, в прошлом году среди депутатов ГД развернулась дискуссия по поводу демографии в России. Так, один из депутатов заявил, что для большинства россиян рождение даже одного ребёнка — это "билет в бедность", а второй ребёнок — "билет в нищету".
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