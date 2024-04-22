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В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорела деревянная постройка
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сильный пожар разгорелся во второй половине четверга на территории Чкаловского административного района Екатеринбурга. Огнём практически полностью охватило деревянную «заброшку».
Пожар возник в одноэтажном деревянном строении на улице Щербакова. По предварительным данным, внутри заброшенного дома по какой-то причине вспыхнул мусор. Огонь быстро перекинулся на стены и перекрытия здания, и вскоре полыхало так сильно, что дымом заволокло стоящие поблизости высотные новостройки.
На тушение пожара прибыло девять специалистов пожаротушения и две пожарные машины. Но, судя по свидетельству очевидцев, от здания уже мало что осталось.
Пожар возник в одноэтажном деревянном строении на улице Щербакова. По предварительным данным, внутри заброшенного дома по какой-то причине вспыхнул мусор. Огонь быстро перекинулся на стены и перекрытия здания, и вскоре полыхало так сильно, что дымом заволокло стоящие поблизости высотные новостройки.
На тушение пожара прибыло девять специалистов пожаротушения и две пожарные машины. Но, судя по свидетельству очевидцев, от здания уже мало что осталось.
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