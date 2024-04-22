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В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорела деревянная постройка

21.03 Четверг, 25 апреля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сильный пожар разгорелся во второй половине четверга на территории Чкаловского административного района Екатеринбурга. Огнём практически полностью охватило деревянную «заброшку».

Пожар возник в одноэтажном деревянном строении на улице Щербакова. По предварительным данным, внутри заброшенного дома по какой-то причине вспыхнул мусор. Огонь быстро перекинулся на стены и перекрытия здания, и вскоре полыхало так сильно, что дымом заволокло стоящие поблизости высотные новостройки.

На тушение пожара прибыло девять специалистов пожаротушения и две пожарные машины. Но, судя по свидетельству очевидцев, от здания уже мало что осталось.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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21:03 В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорела деревянная постройка
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20:23 В Екатеринбургском зоопарке с днём рождения поздравили лемура
20:06 Гол Рональдо привёл к очередному домашнему поражению «Урала» в РПЛ
19:38 Ельцин Центр приглашает заглянуть за кулисы театра «Урал Опера Балет»
19:06 Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки
18:44 Более килограмма наркоты нашли у рецидивиста в Каменске-Уральском
17:47 Свердловский губернатор поручил усилить безопасность на майских праздниках
17:16 Прокуратура проверяет екатеринбургскую пекарню, открытую в бывшем туалете
17:09 «Финал был в полуфинале». Президент ХК «Автомобилист» прокомментировал итоги сезона
16:42 За сутки в Свердловской области зарегистрировали три ДТП с дикими зверями
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12:46 Салюта и гуляний на 9 мая в центре Екатеринбурга не будет
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