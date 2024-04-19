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Синоптики предупредили о непогоде в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области очень переменчивая погода. Ночью ветер будет слабым, а днём станет усиливаться до 23 метров в секунду. Прогнозируются дожди и грозы. Также ожидается потепление до 24°C.
В субботу, 27 апреля, в Свердловской области переменная облачность, на севере облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7°C, в низинах до -1°C. Днём +15…+20°C, на крайнем юго-западе до +23°C, на крайнем севере до +12°C. Ветер 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +18…+20°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В воскресенье, 28 апреля, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, на севере до +6°C. Днём на юге +19…+24°C, на севере до +14°C, на крайнем севере до +9°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы 18-23 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 апреля, в Свердловской области переменная облачность, на севере облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7°C, в низинах до -1°C. Днём +15…+20°C, на крайнем юго-западе до +23°C, на крайнем севере до +12°C. Ветер 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +18…+20°C. Ветер ночью 2-7 м/сек, днём 4-9 м/сек.
В воскресенье, 28 апреля, в регионе ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +11…+16°C, на севере до +6°C. Днём на юге +19…+24°C, на севере до +14°C, на крайнем севере до +9°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы 18-23 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ночью +14…+16°C, днём +22…+24°C. Ветер ночью 3-8 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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