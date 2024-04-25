Катавшего подругу на привязанной к машине ледянке екатеринбуржца будут судить за её смерть

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Белоярском районном суде рассмотрят дело 26-летнего екатеринбуржца, который осенью позапрошлого года будучи пьяным катал своих подруг на привязанных к машине двух снегокатах и ледянке. В результате одна из девушек погибла.Несчастный случай произошёл в ночь на 19 ноября 2022 года в посёлке Белоярский, недалеко от дома по улице Калинина. Там пьяный молодой человек прикрепил на трос два снегохода и ледянку, места на которых заняли также нетрезвые подруги, и сел за руль, чтобы устроить «аттракцион». Однако веселье продлилось недолго. Одна из девушек, 2000 года рождения, сидевшая на ледянке, упала на обледеневшую поверхность проезжей части, вследствие чего получила серьёзные травмы. Её доставили в больницу, но, к сожалению, врачи спасти её не смогли.Молодой человек обвиняется по пунктам «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами). Дело уже передано в суд. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.