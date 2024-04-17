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В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
Фото: телеграм-канал Александра Моора
В трех населенных пунктах Тюменской области объявлена превентивная эвакуация жителей.
Речь о селе Новолыбаево, поселке Гилево и деревне Пономарева Заводоуковского городского округа, сообщает информационный центр правительства региона.
"В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления", — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что эвакуация добровольная. Жителей попросили взять с собой документы, лекарства, предметы первой необходимости, а также "принять меры для сохранения имущества".
Пункт временного размещения развернули в детском лагере имени Гагарина.
Также сообщается, что на автодороге Макарова – Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть.
Уровень воды в реке Тобол у села Коркино за минувшие сутки повысился на 144 см, следует из опубликованного в телеграм-канале гидрологического бюллетеня. На 129 см повысился уровень воды в Иртыше возле села Демьянское, там же наблюдается ледоход (40%), указано в бюллетене.
"Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной", - написал в телеграм-канале глава региона Моор.
По его словам, в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, там интенсивно поднимается вода.
Речь о селе Новолыбаево, поселке Гилево и деревне Пономарева Заводоуковского городского округа, сообщает информационный центр правительства региона.
"В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления", — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что эвакуация добровольная. Жителей попросили взять с собой документы, лекарства, предметы первой необходимости, а также "принять меры для сохранения имущества".
Пункт временного размещения развернули в детском лагере имени Гагарина.
Также сообщается, что на автодороге Макарова – Налимова в Ишимском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть.
Уровень воды в реке Тобол у села Коркино за минувшие сутки повысился на 144 см, следует из опубликованного в телеграм-канале гидрологического бюллетеня. На 129 см повысился уровень воды в Иртыше возле села Демьянское, там же наблюдается ледоход (40%), указано в бюллетене.
"Особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится 2-3 недели. При этом резкого подъема воды не будет. Но вплоть до 9 мая ситуация останется напряженной", - написал в телеграм-канале глава региона Моор.
По его словам, в Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, там интенсивно поднимается вода.
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