Возрастное ограничение 18+
На 12 часов задержался вылет из Екатеринбурга в Анталью
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово почти на 12 часов задержали вылет в Анталью из-за позднего прибытия судна авиакомпании авиакомпании «Southwind airlines».
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолёт должен был вылететь из Екатеринбурга ещё в 02.30, но вылет пришлось перенести. Сейчас он запланирован на 14.20.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолёт должен был вылететь из Екатеринбурга ещё в 02.30, но вылет пришлось перенести. Сейчас он запланирован на 14.20.
«Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры»,
– подчеркнули в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургский филиал Минобрнауки погасил перед сотрудниками долг почти в шесть миллионов
24 апреля 2024
24 апреля 2024