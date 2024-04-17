На 12 часов задержался вылет из Екатеринбурга в Анталью





– подчеркнули в ведомстве. «Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово почти на 12 часов задержали вылет в Анталью из-за позднего прибытия судна авиакомпании авиакомпании «Southwind airlines».Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолёт должен был вылететь из Екатеринбурга ещё в 02.30, но вылет пришлось перенести. Сейчас он запланирован на 14.20.