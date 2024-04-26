Междугородний автобус, КАМАЗ и грузовик столкнулись в Североуральском районе





– сообщили в свердловском УГИБДД. «В результате ДТП водитель КАМАЗ доставлен бригадой медиков в Североуральскую ЦГБ, травмы уточняются. Остальные участники не пострадали. Газопровод не поврежден»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 09.30, на 93-м километре «Серов – Североуральск – Ивдель» под посёлком Третий Северный столкнулись междугородний автобус, КАМАЗ и грузовик.По предварительным данным, водитель бортового «КАМАЗа», мужчина 1987 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего автобуса и столкнулся с ним. От удара «КАМАЗ» съехал с проезжей части и врезался в опору газопровода, с автобус откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Renault.Известно, что «КАМАЗ» ездил между шахтами по производственной необходимости, груза в момент аварии у него не было. Автобус только направлялся на рейс № 818 «Североуральск – Екатеринбург», поэтому пассажиров в салоне не было.