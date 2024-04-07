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В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В столице Дании горит историческое здание фондовой биржи, которое было построено в 1640 году.
Мощный пожар начался во вторник утром, около 8 часов. Пожарные продолжают бороться с огнем, но все еще не проникли в центр строения, пишут местные СМИ.
Из огня удалось вынести некоторые картины, их перевезли в Национальный архив. «Битва за спасение исторических предметов и картин продолжается», пишет издание Ekstra Bladet.
Из-за пожара на здании биржи рухнул знаменитый драконий шпиль — он представлял собой переплетенные хвосты четырех драконов. Его высота составляла 56 метров.
Информации о пострадавших пока нет.
«400 лет датского культурного наследия в огне», — написал в соцсети министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт. Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что «фондовая биржа для Копенгагена — то же самое, что Нотр-Дам для Парижа». Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года.
Власти Дании уже решают вопрос о том, как восстановить историческую достопримечательность. Лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен заявила журналистам, что местные власти планируют «взять на себя инициативу по сбору денег на восстановление здания». При этом пока неизвестно, «придется ли платить налогоплательщикам Копенгагена, чтобы помочь в восстановлении», отмечает издание.
Причина мощного пожара пока неизвестна. Полиция сможет начать расследование, когда пожарные закончат свою работу. По данным полиции, это может произойти не раньше, чем через несколько дней.
До 1974 года в здании размещалась Копенгагенская фондовая биржа, позже здесь располагалась штаб-квартира Датской торговой палаты. В последнее время здание находилось на реконструкции.
Мощный пожар начался во вторник утром, около 8 часов. Пожарные продолжают бороться с огнем, но все еще не проникли в центр строения, пишут местные СМИ.
Из огня удалось вынести некоторые картины, их перевезли в Национальный архив. «Битва за спасение исторических предметов и картин продолжается», пишет издание Ekstra Bladet.
Из-за пожара на здании биржи рухнул знаменитый драконий шпиль — он представлял собой переплетенные хвосты четырех драконов. Его высота составляла 56 метров.
Информации о пострадавших пока нет.
«400 лет датского культурного наследия в огне», — написал в соцсети министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт. Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что «фондовая биржа для Копенгагена — то же самое, что Нотр-Дам для Парижа». Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года.
Власти Дании уже решают вопрос о том, как восстановить историческую достопримечательность. Лорд-мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен заявила журналистам, что местные власти планируют «взять на себя инициативу по сбору денег на восстановление здания». При этом пока неизвестно, «придется ли платить налогоплательщикам Копенгагена, чтобы помочь в восстановлении», отмечает издание.
Причина мощного пожара пока неизвестна. Полиция сможет начать расследование, когда пожарные закончат свою работу. По данным полиции, это может произойти не раньше, чем через несколько дней.
До 1974 года в здании размещалась Копенгагенская фондовая биржа, позже здесь располагалась штаб-квартира Датской торговой палаты. В последнее время здание находилось на реконструкции.
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