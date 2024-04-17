Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии

Фото: сайт судов общей юрисдикции города Москвы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова приговорена к семи годам колонии.Уголовное дело касается программы "Пушкинской карты" и музея мороженого.Ольгу Ярилову судили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор вынес Тверской суд Москвы.Суд установил, что чиновница, являясь руководителем федерального проекта "Пушкинская карта", "была ответственна за включение музея мороженого в программу". Суд посчитал, что это привело к ущербу для бюджета Российской Федерации в размере более 125 млн рублей."Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года", - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.По мнению гособвинения, музей мороженого нельзя было включать в программу, так как он не имеет статуса музея. Также прокурор отметил, что программа в учреждении носит развлекательный характер и там очень дорогие билеты, пишут СМИ из зала суда.Ярилова свою вину не признала. По ее словам, она не лоббировала включение музея в программу и не получала за это денег.