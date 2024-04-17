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Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
Фото: Госдума РФ
Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова приговорена к семи годам колонии.
Уголовное дело касается программы "Пушкинской карты" и музея мороженого.
Ольгу Ярилову судили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор вынес Тверской суд Москвы.
Суд установил, что чиновница, являясь руководителем федерального проекта "Пушкинская карта", "была ответственна за включение музея мороженого в программу". Суд посчитал, что это привело к ущербу для бюджета Российской Федерации в размере более 125 млн рублей.
"Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года", - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
По мнению гособвинения, музей мороженого нельзя было включать в программу, так как он не имеет статуса музея. Также прокурор отметил, что программа в учреждении носит развлекательный характер и там очень дорогие билеты, пишут СМИ из зала суда.
Ярилова свою вину не признала. По ее словам, она не лоббировала включение музея в программу и не получала за это денег.
Уголовное дело касается программы "Пушкинской карты" и музея мороженого.
Ольгу Ярилову судили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор вынес Тверской суд Москвы.
Суд установил, что чиновница, являясь руководителем федерального проекта "Пушкинская карта", "была ответственна за включение музея мороженого в программу". Суд посчитал, что это привело к ущербу для бюджета Российской Федерации в размере более 125 млн рублей.
Фото: сайт судов общей юрисдикции города Москвы
"Яриловой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 2 года", - сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
По мнению гособвинения, музей мороженого нельзя было включать в программу, так как он не имеет статуса музея. Также прокурор отметил, что программа в учреждении носит развлекательный характер и там очень дорогие билеты, пишут СМИ из зала суда.
Ярилова свою вину не признала. По ее словам, она не лоббировала включение музея в программу и не получала за это денег.
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