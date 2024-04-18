В «Горьковке» отметят юбилей Георгия Чагина

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Пермская краевая библиотека Горького приглашает на встречи памяти выдающихся земляков.24 апреля в 19:00 состоится вечер памяти Георгия Чагина (6+). Посвящен 80-летию известного этнографа, доктора исторических наук, профессора Пермского государственного национального исследовательского университета.Состоится презентация четвертого тома из цикла «Колва, Чусовское, Печора». Книга подготовлена на основе документальных источников, материалов полевых экспедиций, редких публикаций и дневниковых записей. Четвертый том является сборником «путевых дневников» Г. Чагина, которые он начал вести еще в студенческие годы. Книга издана при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.На памятную встречу приглашены семья, друзья, коллеги и знакомые Георгия Николаевича, все, кто знаком с его трудами и только желает познакомиться. Пройдет лотерея, выигрышем станет книга «Колва, Чусовское, Печора: путевые дневники от 1965 до 2013 года».