В Пермском крае в банк «Земли для туризма» включено 9 новых земельных участков

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По итогам заседания оперативного штаба по вопросам включения земельных участков в проект «Земля для туризма» при Управлении Росреестра по Пермскому краю в апреле 2024 года в оборот земель для развития сферы туризма в Прикамье было включено еще 9 земельных участков общей площадью 20 га.В обсуждении приняли участие специалисты министерства по туризму Пермского края, ППК «Роскадастр», ТУ Росимущества в Пермском крае, а также сотрудники администраций из пяти муниципальных образований региона.В этом году в проект вошли три новых муниципалитета: Добрянский, Чердынский и Красновишерский городские округа, где и расположены 6, вновь включённых в реестр земель, предназначенных для развития сферы туризма. Остальные три участка находятся в Осинском и Соликамском городских округах.Возможные варианты использования данных земельных участков: для строительства базы отдыха, для размещения зданий и сооружений для занятия спортом, пляж, а также обустройство мест отдыха в нем (включая платные услуги катания на лодках, катамаранах, водных лыжах, моторных лодках, парусный спорт), капитальные и некапитальные средства размещения, детский оздоровительный лагерь, предприятие общественного питания. Кроме того, к каждому земельному участку подобран объект туристического интереса.Как отмечают в министерстве по туризму Пермского края, на сегодня утвержден перечень из 29 объектов туристического интереса, которые обладают уникальными свойствами и потенциалом. Они являются или объектами культурного наследия, или природными объектами, или объектами спортивно-массовых мероприятий: Кунгурская ледяная пещера, «Музей каски» - экспозиция МБУК «Лысьвенский музей», Историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское», Музей «Бункер» (Музей 52-й ракетной дивизии РВСН), Камень Ветлан, Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева и другие.Все данные земельные участки появятся на публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для туризма» уже в мае 2024 года.Благодаря проекту от Росреестра можно узнать о местах, потенциально привлекательных для развития туризма. Выбрать себе землю может любой инвестор или предприниматель, заинтересованный в развитии туристического бизнеса в Пермском крае.Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева подчеркнула, что эффект от реализации данного проекта не только коммерческий, но и социальный. В современных условиях проектная деятельность является ключевой в улучшении качества жизни населения по разным аспектам, например, появления новых и развитие существующих видов занятости, стремлении улучшить свою жизнь, участие в экономическом развитии своего региона, уверенность в собственном будущем.