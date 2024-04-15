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Банк земли для жилищного строительства в Пермском крае увеличился на 175 гектаров

14.41 Понедельник, 22 апреля 2024
По решению Оперативного штаба, созданного при Управлении Росреестра по Пермскому краю для реализации проекта «Земля для стройки», на Публичной кадастровой карте будет размещена информация о новых 332 земельных участках, имеющих потенциал к вовлечению в жилищное строительство, из них 167 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь новых участков составила 175 га.

По количеству выявленных земельных участков в десятке лидеров муниципальные образования: Соликамский (39) и Нытвенский (27) городские округа (ГО), Кочевский муниципальный округ (26) (МО), Ильинский ГО (22), Кишертский МО (20), г. Пермь (19), Кунгурский МО (18), Пермский МО (16), Чусовской ГО (15), Очерский ГО (14).

По площади выявленных земельных участков (га) больше всего выявлено на территории Еловского (55) и Кишертского (38) муниципальных округов, далее следуют: г. Пермь (17), Ильинский ГО (15), Кочевский МО (6). Березовский МО (5), Нытвенский ГО (4), Соликамский ГО (3), Очерский ГО (3), Большесосновский ГО (2).

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева подчеркнула, что с 2020 года, начала реализации проекта «Земля для стройки», для вовлечения под жилую застройку выявлено 2648 земельных участков и территорий общей площадью 1688 га на территории всех 43 муниципальных образований Пермского края.

С помощью сервиса, размещённого на публичной кадастровой карте, подать заявление для получения земельного участка может любой желающий. Это могут быть как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и граждане, которые хотят построить частный дом.

Как отмечают в региональном министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, всего посредством сервиса «Земля для стройки» в крае уже предоставлено в целях жилищного строительства 924 земельных участка общей площадью 331 га. В 2024 году поступило 105 обращений о предоставлении выбранного земельного участка от потенциальных застройщиков.

Проект «Земля для стройки» реализуется по поручению Председателя Правительства РФ и является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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