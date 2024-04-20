Депутат Владимир Плотников стал кандидатом на звание Почетного гражданина Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Комиссия при главе Перми рассмотрела заявки на присвоение звания Почётного гражданина города Перми. По итогам рассмотрения она одобрила заявку на присвоение звания депутату Пермской городской Думы Владимиру Плотникову. Окончательное решение по представлению главы города примет гордума.Подробную информацию о деятельности В.И. Плотникова представила комиссии федерация дзюдо Пермского края. Как говорится в докладе, уроженец Перми Владимир Плотников на протяжении нескольких десятилетий вносит вклад в развитие города, занимается благотворительностью. В течение многих лет он из личных средств оказывает помощь социально значимым организациям Перми: советам самоуправления, учреждениям образования, ветеранским организациям.Огромный вклад внесен в развитие массового спорта и спорта высоких достижений. Заявку на присвоение Владимиру Плотникову звания Почетного гражданина Перми поддержали Единая лига ВТБ, краевые спортивные федерации бокса, дзюдо, самбо, баскетбола. Конечно, уложить многолетнюю системную работу в короткое представление невозможно. Так что названы были лишь основные вехи на этом пути.Владимир Иванович много лет возглавлял РОО «Федерация дзюдо Пермского края». Под его руководством дзюдо стало одним из самых доступных, массовых и популярных видов спорта в городе. Были открыты дополнительные спортивные детские секции в разных районах, в пермских школах и спортивном клубе «Речник», в спортзале в микрорайоне Пролетарский. При участии Владимира Ивановича спортсмены федерации достигли высоких спортивных результатов на федеральном и мировом уровне: Любовь Брулетова стала серебряной призером Олимпийских игр в 2000 году, Ирина Родина, Ксения Чибисова в составе сборной России представляли город Пермь на Олимпийских играх в 2000 и 2016 годах.С 1999 года Владимир Плотников работает над популяризацией дзюдо в муниципальных учреждениях города уже в статусе вице-президента Федерации дзюдо России. По его инициативе ежегодно проводится Кубок мэра Перми, в котором принимают участие сотни детей и подростков. Среди тех, для кого этот турнир стал первым в спортивной карьере, сегодня немало чемпионов. А для победителей первенства Европы Владимир Иванович из собственных средств приобрел 8 квартир.Выдающимся достижением Владимира Ивановича является его личное участие в создании и продвижении баскетбольного клуба «УРАЛ-ГРЕЙТ», который стал чемпионом России, а затем в 2001 году и победителем Северо-Европейской баскетбольной лиги. Благодаря этому Пермь зазвучала на мировой спортивной арене как столица российского баскетбола.Владимир Иванович выступает активным инициатором и организатором проведения в Перми спортивных мероприятий от городского до международного уровня. В их числе - чемпионаты России по самбо 2012 и 2023 года, Европейский турнир по теннису.Неоспорим личный вклад Владимира Плотникова в строительство и развитие комплекса «Спортхолл». В настоящее время он является базой для муниципальных спортшкол «Олимпийские ракетки», «Урал-Грейт-Юниор», «Витязь» и других.При непосредственном участии Владимира Ивановича в Перми развивается адаптивный и паралимпийский спорт. С 2006 года работает детская секция дзюдо в школе-интернате для детей с нарушением зрения, в которую он из личных средств приобрел татами, кимоно, финансирует поездки ребят на соревнования, в том числе за рубеж. В 2007 году благодаря его финансовой помощи открылась секция дзюдо в адаптивной школе-интернате для слабослышащих детей, тоже полностью обеспеченная всем необходимым для занятий. В 2020 году воспитанница пермского адаптивного дзюдо, инвалид 1 группы Наталья Овчинникова стала участницей Паралимпийских игр в Токио и заняла 4 место.Начиная с марта 2022 года, в благотворительной деятельности В.И. Плотникова появляется новое, особенно значимое направление. Владимир Иванович регулярно принимает участие в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, жителям ЛНР и ДНР. По его инициативе в июне 2022 года федерация дзюдо Пермского края приглашает в город Пермь 30 спортсменов-дзюдоистов до 18 лет из Луганской народной республики. Владимир Иванович оплачивает проезд спортсменов, организовывает их тренировочный процесс, досуг и отдых ребят. С этого времени спортивные сборы в Пермском крае для детей ЛНР и ДНР стали ежегодными.Не случайно письма в поддержку присвоения В.И. Плотникову звания «Почетный гражданин города Перми» направили глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», фонд «Благотвори», который развивает благотворительный проект «Вежливые люди».В частности, представитель фонда «Благотвори», выступая на заседании комиссии, напомнил, что деятельность фонда направлена на оказание всесторонней помощи, отправку гуманитарных грузов в зону СВО, помощь в реабилитации военнослужащих в прифронтовых госпиталях:«Целями нашего благотворительного проекта «Вежливые люди» является формирование и комплектование грузов и имущества для отправки участникам СВО за счет добровольных благотворительных взносов, денежных и имущественных пожертвований. Владимир Иванович Плотников одним из первых откликнулся на нашу просьбу об оказании помощи. Он всегда очень оперативно, несмотря на сложность и стоимость заявки, оказывал нам финансовую поддержку. При его личном финансовом участии нам удалось приобрести и отправить на фронт нашим пермским бойцам в несколько воинских частей очень дорогостоящее оборудование: квадрокоптеры, РЭБ-системы, антидроновое ружье, средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов, тактическое снаряжение и автомобиль на общую стоимостью в около 6 млн рублей. Наша совместная работа и сотрудничество с Владимиром Ивановичем продолжаются».Умение протянуть руку помощи - это важнейшее человеческое качество, достойное уважения, отмечают представители благотворительного фонда: «Проект «Вежливые люди» просит оценить личные заслуги Владимира Ивановича в благотворительности, его понимание, отзывчивость и помощь участникам СВО. Мы всецело поддерживаем его кандидатуру на присвоение ему звания «Почетный гражданин города Перми».