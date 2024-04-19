Возрастное ограничение 18+

Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу

13.56 Четверг, 25 апреля 2024
Фото: суды общей юрисдикции Москвы
Басманный суд Москвы отправил под стражу ещё одного фигуранта дела о взятке, по которому проходит заместитель министра обороны Иванов.

Под стражу до 23 июня отправлен Александр Фомин, его обвиняют по ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

«Следствие полагает, что Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказали Иванову Т.В., Бородину С.В. и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы.

Там добавили, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, также «способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра обороны. Между тем на официальном сайте военного ведомства Иванов указан в списке заместителей министра.

Вчера суд отправил Иванова в СИЗО. Также под стражу отправили Бородина, которого следствие называет другом Иванова.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
19 апреля 2024
В Екатеринбурге недобросовестного риэлтора признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2024
Глава СК потребовал доложить об обстоятельствах смерти мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге
22 апреля 2024
Дело о доведении до самоубийства екатеринбуржца отправлено на дорасследование
23 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:29 Крупный пожар площадью 2000 «квадратов» вспыхнул в кафе-клубе Нижнего Тагила
13:23 Окна новостройки в Академическом районе Екатеринбурга не пережили зиму и покрылись трещинами
12:46 Салюта и гуляний на 9 мая в центре Екатеринбурга не будет
12:17 В Свердловской области 666 миллионов обещают выделить на общественные организации
11:51 Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев за низкую активность на голосовании за благоустройство парков
11:22 Свердловские огнеборцы напомнили о штрафах за сжигание сухой травы
10:45 Электрика из Екатеринбурга будут судить за смерть подростка вследствие небрежности специалиста
10:39 Долг заплати и спокойно лети: перед отпуском проверьте себя на наличие задолженности
10:09 Свердловское УГИБДД предупреждает автомобилистов о заснеженности дорог
09:28 СК присоединился к расследованию смерти подростка в школе Асбеста
20:44 Посреди весны на свердловских трассах вновь разгребают снежные завалы
20:17 Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в переулке Сысерти
19:54 Почти две недели о разбившемся на Эльмаше подростке напоминает стихийный мемориал
19:16 Екатеринбургская теплосетевой компании «выкатила» график летних опрессовок
19:00 Под Ревдой не только топило, но и горело
18:26 Накануне в уралмашевском пожаре погиб мужчина
18:10 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области 25 апреля
17:43 Прокуратура проверяет школу, в которой после урока физкультуры умер ученик
17:28 Директор Уральской авиабазы опроверг обвинения сотрудников алапаевского отделения
16:49 Сотрудники одного из отделений свердловской «Авиалесоохране» обвинили начальство в срыве договоренностей
16:31 В Екатеринбурге сотрудник УК спас запертую на балконе бабушку
15:23 В Екатеринбурге недобросовестного риэлтора признали виновным в мошенничестве
14:55 Совместная разработка ученых ПНИПУ, КФУ и Университета Лафборо поможет проектировать эндопротезы под конкретного человека
14:52 В Пермском крае в банк «Земли для туризма» включено 9 новых земельных участков
14:47 В Асбесте после урока физкультуры скончался ученик восьмого класса
Все новости
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
13:11 МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
17:51 Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное
16:28 В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
17:57 МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
17:18 В России отменили шествие «Бессмертного полка»
16:27 ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
15:50 В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
14:38 В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов
13:28 В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам
11:42 В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK