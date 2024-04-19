Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Басманный суд Москвы отправил под стражу ещё одного фигуранта дела о взятке, по которому проходит заместитель министра обороны Иванов.Под стражу до 23 июня отправлен Александр Фомин, его обвиняют по ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).«Следствие полагает, что Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказали Иванову Т.В., Бородину С.В. и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы.Там добавили, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, также «способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера».Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра обороны. Между тем на официальном сайте военного ведомства Иванов указан в списке заместителей министра.Вчера суд отправил Иванова в СИЗО. Также под стражу отправили Бородина, которого следствие называет другом Иванова.