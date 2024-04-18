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В Перми заработает пункт оценки участников СВО на программу «Время героев»

15.34 Четверг, 25 апреля 2024
пресс-служба проекта «Время героев»
Более 44 тысяч участников СВО заявились на обучение по программе «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным.

Для тех, кто не успел подать заявку на тестирование из-за выполнения боевых задач, открываются пункты оценки в филиалах Президентской академии. Посетить их можно во время отпуска в любое удобное время. В Ростове-на-Дону и Симферополе они уже заработали. А с 15 мая такие пункты откроются в Перми и других 42 городах России. Обучение по программе позволит бойцам обрести управленческие навыки для дальнейшей госслужбы.

Уже прошедший этапы отбора военнослужащий Сергей считает программу актуальной и востребованной: «Когда я впервые услышал о старте образовательной программы "Время героев", то сразу подумал о том, насколько это своевременно и значимо. Считаю, что все бойцы, которые выполняют сложные боевые задачи, и особенно те, кто получил серьезные ранения, должны найти себя в дальнейшей своей гражданской жизни. В этом и будет заключаться помощь государства тем людям, которые воюют за свое Отечество».

Для Сергея участие в программе — это прежде всего расширение кругозора и обзаведение новыми знакомствами: «Особенно рассчитываю на работу с наставниками, в числе которых будут руководители самого высокого ранга из правительства РФ и администрации президента».

Бойцы проходили тестирование по проверенной методике, которая уже много лет используется при проведении конкурса «Лидеры России». Это свидетельствует об объективности и минимизации человеческого фактора при оценке. Получить подробную информацию об адресах пунктов оценки и порядке записи на отбор можно в личных кабинетах на сайте времягероев.рф. После этого бойцов ждет обучение. Оно будет длиться около двух лет и проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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