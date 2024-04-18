Росреестр разъясняет, как изменить адрес объекта в Едином реестре недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Жизненная ситуация. Собственник земельного участка разделил земельный участок на два новых участка. После раздела у обоих участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) адрес указан только до улицы. Собственник решил продать один из участков, но покупатель готов к сделке только при наличии присвоенного адреса земельному участку. Как присвоить адрес новому участку?«Адрес является важной характеристикой, он используется для идентификации объекта недвижимости на местности, - отвечает начальник отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю Екатерина Крохалева, - присвоение, аннулирование или изменение адреса осуществляется органами местного самоуправления».Для изменения адреса собственник должен обратиться в местную администрацию. Администрация примет решение об изменении адреса и разместит сведения в Государственном адресном реестре.Далее данные об адресе объекта недвижимости размещаются в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), в соответствии с которой сведения об адресе объекта недвижимого имущества вносятся в ЕГРН.Если сведения об адресе есть в ФИАС, но отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости собственник вправе самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о внесении сведений об адресе в ЕГРН.Подать заявление можно в офисах МФЦ или в личном кабинете на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru (требуется электронная подпись).Сведения об адресе вносятся в ЕГРН без взимания платы.