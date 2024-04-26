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Уснувший за рулём водитель «уложил спать» свою иномарку посреди Серовского тракта
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Усталость водителя стала причиной дорожно-транспортного происшествия на Серовском тракте. К таким предварительным выводам пришли сотрудники ГИБДД, приступив к расследованию обстоятельств аварии.
Инцидент на 68 километре дороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» произошёл сегодня, 26 апреля. Несмотря на дневное время суток, водитель автомобиля марки «Лифан», по всей видимости, задремал во время движения. Машину его «повело» с дорожного полотна, а когда водитель попытался выровнять движение, иномарка опрокинулась и легла на крышу.
Управлял «прикорнувшей» машиной житель Североуральска 1979 года рождения. Вместе с ним в момент ДТП в «Лифане» находилась мать, женщина 1954 года рождения. Оба они, к счастью, в аварии не пострадали.
Инцидент на 68 километре дороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» произошёл сегодня, 26 апреля. Несмотря на дневное время суток, водитель автомобиля марки «Лифан», по всей видимости, задремал во время движения. Машину его «повело» с дорожного полотна, а когда водитель попытался выровнять движение, иномарка опрокинулась и легла на крышу.
Управлял «прикорнувшей» машиной житель Североуральска 1979 года рождения. Вместе с ним в момент ДТП в «Лифане» находилась мать, женщина 1954 года рождения. Оба они, к счастью, в аварии не пострадали.
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