Составы в екатеринбургской подземке станут ходить чаще

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

К концу года должно сократиться время ожидания подземных поездов для пассажиров Екатеринбургского метрополитена. Этого удастся достичь благодаря выпуску на линию двух новых составов.Точнее, составы будут старыми, но обновленными. Они были изготовлены ещё в 1989 году активно эксплуатировались и уже больше года стоят на консервации. Теперь их планируется отремонтировать и полностью обновить их «электронное нутро». Для этих работ подыскивается подрядчик — мэрия Екатеринбурга вывесила соответствующее объявление на сайте госзакупок.Согласно заданию для подрядчика, все работы должны быть выполнены ко 2 декабря текущего года. Помимо замены электроники, необходимо будет заменить также сидения в вагонах, стекла в окнах и даже уплотнительные резинки, поддерживающие эти стёкла. На ремонт и обновление двух составов выделяется 516 миллионов 700 тысяч рублей.