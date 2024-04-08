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В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Туапсе школьный учитель во время урока избила ученика.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в школе №3. На видео, которое распространили местные телеграм-каналы, видно, как учительница хватает ученика за плечи, вытаскивает из-за парты, кидает на пол и пинает ногой. При этом она кричит: «Столько терплю! Столько терплю! Хамло!».
Автор ролика за кадром говорит, что ученик якобы «не захотел выключать [телефон]».
В местных изданиях пишут, что конфликт произошел на уроке ИЗО еще в марте, однако в СМИ попал только сейчас. Также сообщается, что учительницу уже уволили из школы.
Между тем сегодня после публикации видео в МВД и прокуратуре начали проверку. «Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения учителем МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе ученику телесных повреждений во время урока», — сообщает прокуратура региона.
Будет дана оценка действиям учителя и администрации школы.
«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя», — в свою очередь сообщили в полиции.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в школе №3. На видео, которое распространили местные телеграм-каналы, видно, как учительница хватает ученика за плечи, вытаскивает из-за парты, кидает на пол и пинает ногой. При этом она кричит: «Столько терплю! Столько терплю! Хамло!».
Автор ролика за кадром говорит, что ученик якобы «не захотел выключать [телефон]».
В местных изданиях пишут, что конфликт произошел на уроке ИЗО еще в марте, однако в СМИ попал только сейчас. Также сообщается, что учительницу уже уволили из школы.
Между тем сегодня после публикации видео в МВД и прокуратуре начали проверку. «Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения учителем МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе ученику телесных повреждений во время урока», — сообщает прокуратура региона.
Будет дана оценка действиям учителя и администрации школы.
«По факту выявленной публикации в ОМВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя», — в свою очередь сообщили в полиции.
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