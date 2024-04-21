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В Свердловской области осуждённый пытался спрятаться от розыска ГУФСИН в собачьей будке
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Последние два дня, 24 и 25 апреля, сотрудники отдела розыска свердловского ГУФСИН искали осуждённых граждан, которые уклонялись от назначенных им наказаний.
Среди них были, как граждане, приговорённые к исправительным и обязательным работам, так и осуждённые к условному лишению свободы, к ограничению свободы, а также осуждённые не явившиеся к месту отбывания наказания в принудительные центры и колонии поселения, которым судом дано такое право.
Всего было задержано 58 человек, некоторые из которых пытались спрятаться от сотрудников розыска. Так, осуждённый за угрозу убийством пытался спрятаться в собачьей будке. Ради этого он даже выгнал собаку из своего дома. Однако это ему не помогло.
Среди них были, как граждане, приговорённые к исправительным и обязательным работам, так и осуждённые к условному лишению свободы, к ограничению свободы, а также осуждённые не явившиеся к месту отбывания наказания в принудительные центры и колонии поселения, которым судом дано такое право.
«Вышеуказанные осужденные совершили преступления как средней тяжести, так и тяжкие, такие как незаконный оборот наркотических средств, мошенничество, разбои и грабежи»,
– уточнили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
Всего было задержано 58 человек, некоторые из которых пытались спрятаться от сотрудников розыска. Так, осуждённый за угрозу убийством пытался спрятаться в собачьей будке. Ради этого он даже выгнал собаку из своего дома. Однако это ему не помогло.
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