Возрастное ограничение 18+
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
"Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - сообщает пресс-служба регулятора.
В Центробанке заявили, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Инфляция будет возвращаться к цели "несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале". В качестве причины указан "сохраняющийся повышенный внутренний спрос, превышающий возможности расширения предложения".
"Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - сообщает регулятор.
Банк прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.
"Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых", - сообщает пресс-служба регулятора.
В Центробанке заявили, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Инфляция будет возвращаться к цели "несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале". В качестве причины указан "сохраняющийся повышенный внутренний спрос, превышающий возможности расширения предложения".
"Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%", - сообщает регулятор.
Банк прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Годовая инфляция в Свердловской области превысила 7,8%
18 апреля 2024
18 апреля 2024
Баскетболистки УГМК в Екатеринбурге выиграли первый матч финальной серии Чемпионата России
24 апреля 2024
24 апреля 2024