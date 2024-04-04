Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбудили на бывшего депутата гордумы Екатеринбурга





— прокомментировал новость Боровик Они могут пытаться заткнуть рот вообще всем несогласным с политикой Путина по отношению к Украине, но это всё равно не приведёт к тому, что люди перестанут самостоятельно думать, мыслить и делать выводы. Что касается терроризма, то любой нормальный человек всегда выступает против терактов, и я в том числе,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Дело возбудили из-за высказываний Евгения Боровика в соцсетях, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских, который и написал донос на Боровика.Евгений Боровик сказал, что узнал о возбуждении против него уголовного дела от корреспондента Вечерних ведомостей. Хотя экс-депутат и находится сейчас за границей, он сказал, что вряд ли по адресу его регистрации в Екатеринбурге проходили какие-либо обыски — по крайней мере он не имеет никакой информации об этом.Боровик предположил, что дело возбудили, чтобы он не смог вернуться в Россию.Евгений Боровик в 2012–2013 годах был депутатом гордумы Берёзовского от партии «Яблоко», в 2013–2018 годах — депутатом гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России».