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Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России

18.21 Четверг, 25 апреля 2024
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
В России назрела необходимость «налоговой донастройки», заявил глава Минфина Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, конкретные предложения будут обсуждаться с бизнесом. Изменения планируют обсудить в середине мая, «чтобы принять в весеннюю сессию».

Правительство при этом будет руководствоваться «принципом справедливого налогообложения», добавил глава министерства. «Это распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, с одной стороны. С другой стороны — формирование равных условий хозяйственной деятельности, я имею в виду борьбу с налоговыми лазейками», — сказал министр (цитата по РБК).

По его мнению, налоговые изменения нужны для того, чтобы обеспечить приоритетные направления. В приоритете — решение социальных задач, задач обеспечения безопасности, задач поддержки экономики и бизнеса, добавил министр.

На съезде РСПП также выступил Владимир Путин. Он заявил, что «еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы».

По словам Путина, власти работают над этой «донастройкой» и готовят предложения

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
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