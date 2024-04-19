Бывший жилец убил инвалида в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На этой неделе жестокое убийство произошло в Нижнем Тагиле. Жертвой стал инвалид, у которого душегуб прежде арендовал часть жилого дома.В понедельник, 22 апреля, бывший жилец по каким-то делам зашёл к хозяину дома, имеющему инвалидность. Гость был пьян и, возможно, это послужило причиной вспыхнувшего между двумя мужчинами конфликта. В какой-то момент визитёр схватил нож и несколько раз погрузил лезвие в шею своего оппонента. Этим он нанёс инвалиду травмы, не совместимые с жизнью.Как сообщает следственное управление следственного комитета России по Свердловской области, подозреваемый задержан. Пока в суде решается вопрос о его заключении под стражу, следователи допрашивают его и продолжают проводить прочие следственные мероприятия. С места преступления изъяты некоторые предметы, которые, вероятно, будут использоваться в грядущем судебном процессе в качестве улик. Назначен ряд судебных экспертиз.