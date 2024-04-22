Жители Пермского края погашают долги по алиментам, чтобы избежать судимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Возбуждение уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации все чаще становится весомым аргументом в вопросе исполнения родительских обязанностей.Житель Большесосновского района Пермского края по решению суда обязан был платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако на протяжении длительного времени уклонялся от возложенных на него обязательств. Согласно материалам исполнительного производства, находящегося на исполнении в районном отделе судебных приставов, сумма его задолженности превышала 300 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка безответственный отец привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание в виде обязательных работ должного воздействия на него не оказало.Следующим шагом сотрудника органа принудительного исполнения стал арест принадлежащего неплательщику автомобиля Volkswagen Jetta. Но и эта мера не способствовала погашению долга. Тогда в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Только после этого мужчина осознал все серьезность своего положения. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму и полностью погасил всю задолженность.Пренебрегал нуждами несовершеннолетнего ребенка и житель г. Лысьвы. Когда сумма его задолженности превысила 500 тысяч рублей, в отношении него возбудили уголовное дело. Позднее обвинительный акт оказался в суде.Дознаватель службы разъяснил мужчине, что он еще имеет возможность избежать судимости, если полностью погасит долг по алиментам до того, как начнётся рассмотрение уголовного дела. Прикамец согласился с таким вариантом и выплатил всю сумму задолженности.Напомним, сейчас на территории Пермского края проходит акция «Не бросайте своих детей — заплатите алименты». Ее цель – повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.