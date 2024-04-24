Около шести тысяч тонн грязи убрали в апреле с улиц Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В мэрии Екатеринбурга отчитались о том, как проходит Месячник чистоты, который стартовал в первый день апреля. Судя по отчётам чиновников, план по весенней уборке города почти выполнен.По словам председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, за прошедшие апрельские недели с дорог уральской столицы было убрано почти 4,7 тысячи тонн грязи, а с тротуаров — 1,2 тысячи тонн. Всего очищено от грязи и мусора 78 процентов проезжих частей (1 598 километров из 2 062), и 89 процентов газонов. Решётки дождеприёмников, согласно отчёту чиновницы очищены почти на 100 процентов.Хуже дела обстоят с мытьём уличных объектов. Сверкают чистотой всего 39 процентов шумозащитных экранов и всего 10 процентов перил. Но Месячник чистоты ещё не закончен, так что время справиться и с этим объёмом у служб благоустройства ещё есть.Помимо этого Тамара Благодаткова озвучила следующие цифры. Была снята несанкционированная реклама с 6,5 тысячи столбов, остановок, опор, оград и прочих сооружений на улицах Екатеринбурга. ЕМУП «Гортранс» очистил 80 километров трамвайных путей, а МБУ «ВОИС» промыл 55 колодцев ливневой канализации.Последним днём Месячника чистоты станет 27 апреля. В этот день в Екатеринбурге пройдёт общегородской субботник. Желающим присоединиться администрация города не только подскажет, где их силы нужнее, но и обеспечит необходимым инвентарём, — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.