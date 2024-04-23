Возрастное ограничение 18+
В Реже ищут 17-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Реже разыскивают 17-летнего Сергея Ермакова. В последний раз родные видели юношу в понедельник, 22 апреля, когда он уходил из дома. С тех пор он не выходит на связь.
Парень ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, карими глазами. Был одет в серую куртку, белую кофту, чёрную футболку, чёрные спортивные штаны и серо-зелёные кроссовки.
В его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. Всех, кто что-либо может знать о местонахождении подростка, просят звонить по номерам: 8 800 700-54-52 или «112».
Парень ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, карими глазами. Был одет в серую куртку, белую кофту, чёрную футболку, чёрные спортивные штаны и серо-зелёные кроссовки.
В его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. Всех, кто что-либо может знать о местонахождении подростка, просят звонить по номерам: 8 800 700-54-52 или «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Эльмаше пропала 12-летняя девочка
23 апреля 2024
23 апреля 2024
В Верхней Пышме пропал 13-летний мальчик
24 апреля 2024
24 апреля 2024