В Реже ищут 17-летнего подростка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Реже разыскивают 17-летнего Сергея Ермакова. В последний раз родные видели юношу в понедельник, 22 апреля, когда он уходил из дома. С тех пор он не выходит на связь.Парень ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, карими глазами. Был одет в серую куртку, белую кофту, чёрную футболку, чёрные спортивные штаны и серо-зелёные кроссовки.В его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области. Всех, кто что-либо может знать о местонахождении подростка, просят звонить по номерам: 8 800 700-54-52 или «112».