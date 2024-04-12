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В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»

11.19 Четверг, 18 апреля 2024
Для оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и представителей юридических лиц функционирует «телефон доверия»: 8 (800) 300 15 80.

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация:
– о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности;
– о конфликте интересов на государственной гражданской службе;
– о фактах несоблюдения сотрудниками органа принудительного исполнения и гражданскими служащими запретов и ограничений, связанных с государственной гражданской службой.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений. При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, в том числе наименование отдела (отделения) судебных приставов, указание должника или взыскателя, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение.

Работа «телефона доверия» направлена на защиту законных прав и интересов граждан и представителей юридических лиц. Важна любая информация, которая поможет выявить преступления коррупционной направленности и восстановить нарушенные права заявителя.

Также информацию о готовящемся, совершенном или совершаемых преступлениях коррупционной направленности вы можете сообщить по телефонам отдела собственной безопасности Главного управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю: 220-11-80, 220-11-65, 220-11-61 и 220-11-40.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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