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355 пермяков решили стать донорами костного мозга
Фото: пресс-служба УФПС Пермского края
24 жителя Пермского края стали потенциальными донорами костного мозга с начала 2024 года. Общее количество людей из региона, отправивших заявки на вступление в регистр доноров, достигло 355 человек с момента запуска проекта. Об этом сообщает пресс-служба Управление федеральной почтовой связи Пермского края.
Проект, который упростил процедуру вступления в регистр доноров костного мозга, развивают совместно Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонд. Ранее для вступления в регистр доноров требовалось сдать кровь на типирование генотипа, однако благодаря новому проекту достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru.
После подачи заявки добровольцам высылаются специальные наборы с палочками для взятия биоматериала, инструкциями и анкетами. Кандидаты на вступление в регистр могут самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щек и отправить образцы по почте в Казань. Специалисты лаборатории Казанского федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольцев.
Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Пересылка образцов бесплатна и оплачивается Почтой России. Данные всех добровольцев попадут в Информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.
Проект, который упростил процедуру вступления в регистр доноров костного мозга, развивают совместно Почта России, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонд. Ранее для вступления в регистр доноров требовалось сдать кровь на типирование генотипа, однако благодаря новому проекту достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru.
После подачи заявки добровольцам высылаются специальные наборы с палочками для взятия биоматериала, инструкциями и анкетами. Кандидаты на вступление в регистр могут самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щек и отправить образцы по почте в Казань. Специалисты лаборатории Казанского федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольцев.
Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет. Пересылка образцов бесплатна и оплачивается Почтой России. Данные всех добровольцев попадут в Информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.
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