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В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам

13.28 Вторник, 23 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В России появился экспертный центр для проверки книг на соответствие законам.

Центр запущен на базе Российского книжного союза (РКС), пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя РКС.

По данным издания, в состав центра вошли представители Роскомнадзора, РПЦ, Российского военно-исторического общества, Ассоциации юристов России, Российской академии образования и др. организаций и учреждений.

Центр оценивает печатные и электронные книжные издания , "за исключением учебных, нормативных и официальных".

По данным издания, создание такого совета обсуждалось еще в начале прошлого года на встрече издательств, РКС и РКН. Тогда совет рассматривался "как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения законов". Речь в том числе о так называемой ЛГБТ*-пропаганде («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России).

Накануне издательство АСТ объявило, что останавливает продажи трех изданий, которые ранее "были направлены на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе".

"Издательство АСТ официально заявляет об остановке продаж, включая электронные версии, следующих изданий:
- Владимир Сорокин, «Наследие»
- Майкл Каннингем, «Дом на краю света»
- Джеймс Болдуин, «Комната Джованни»!", - говорится в заявлении.

В издательстве уточнили, что "согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ) и должны быть изъяты из продажи".

Напомним, в этой статье КоАП говорится о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола".

*«международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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