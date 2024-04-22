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Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
Фото: Вечерние ведомости
Тверской суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации ВС РФ.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Ивлееву обвинили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Протокол на нее был составлен в январе, при этом поводом стал пост в соцсети, который она опубликовала ещё два года назад, пишут РИА Новости.
Сама Ивлеева в суд не пришла. По данным агентства, адвокат Ивлеевой просил прекратить производство по административному делу «из-за отсутствия состава преступления, в том числе, и по срокам».
Также защита ходатайствовала о допросе сотрудника полиции, который составлял протокол, и эксперта, который составлял заключение. Однако суд в удовлетворении ходатайств отказал, пишет агентство.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Ивлееву обвинили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Протокол на нее был составлен в январе, при этом поводом стал пост в соцсети, который она опубликовала ещё два года назад, пишут РИА Новости.
Сама Ивлеева в суд не пришла. По данным агентства, адвокат Ивлеевой просил прекратить производство по административному делу «из-за отсутствия состава преступления, в том числе, и по срокам».
Также защита ходатайствовала о допросе сотрудника полиции, который составлял протокол, и эксперта, который составлял заключение. Однако суд в удовлетворении ходатайств отказал, пишет агентство.
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