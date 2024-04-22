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МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярском крае загорелся храм. По информации МЧС РФ, обрушились кровля и купол.
«Огонь охватил 430 квадратных метров здания в населенном пункте Стрелка вблизи Лесосибирска. Кровля и купол храма обрушились на 300 квадратных метрах», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент пожар локализован. На месте работают 45 специалистов и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.
Напомним, в январе этого года в Миассе утонул снежный храм, в митрополии увидели в этом знак.
«Огонь охватил 430 квадратных метров здания в населенном пункте Стрелка вблизи Лесосибирска. Кровля и купол храма обрушились на 300 квадратных метрах», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент пожар локализован. На месте работают 45 специалистов и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.
Напомним, в январе этого года в Миассе утонул снежный храм, в митрополии увидели в этом знак.
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