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ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
ФСИН направила в Оренбургскую область комиссию, которая должна проверить сообщения о нарушении прав заключенных в колонии «Черный дельфин», в том числе информацию о пытках и избиениях.
Об этом сообщает Совет при президенте РФ по правам человека.
«ФСИН направила комиссию центрального аппарата для проверки сведений о случаях избиения пожизненно осужденных в исправительной колонии номер 6 в Оренбургской области», - говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.
О ситуации в «Черном дельфине» ранее рассказала член СПЧ Ева Меркачева. По ее данным, арестанты ИК № 6 утверждают, что они «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». «Одна из форм пыток – требование стоять в позе "ласточки" по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», - пишет в телеграм-канале Ева Меркачева.
Она передала информацию о ситуации в колонии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. «Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», - позже заявила омбудсмен.
Об этом сообщает Совет при президенте РФ по правам человека.
«ФСИН направила комиссию центрального аппарата для проверки сведений о случаях избиения пожизненно осужденных в исправительной колонии номер 6 в Оренбургской области», - говорится в сообщении в телеграм-канале СПЧ.
О ситуации в «Черном дельфине» ранее рассказала член СПЧ Ева Меркачева. По ее данным, арестанты ИК № 6 утверждают, что они «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». «Одна из форм пыток – требование стоять в позе "ласточки" по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», - пишет в телеграм-канале Ева Меркачева.
Она передала информацию о ситуации в колонии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. «Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», - позже заявила омбудсмен.
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