Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций

15.15 Четверг, 18 апреля 2024
В машиностроении для обработки металла производители используют методы холодной деформации, когда под воздействием силы изменяется структура материала и возрастает прочность. Хромоникелевые стали, из которых производят, например, нержавеющие трубы, цистерны и сварную аппаратуру, обладают уникальными свойствами, но в процессе эксплуатации в агрессивных средах и при повышенных нагрузках поверхности изделий изнашиваются. Ученые Пермского политеха разработали способ комплексной обработки, которая сочетает холодную деформацию и последующее насыщение материала азотом. Такая технология позволяет быстро повысить уровень прочности и твердости поверхности стали и ее сердцевины.

Статья с результатами опубликована в журнале «Metal Science and Heat Treatment», 2024 год. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и при финансовой поддержке правительства Пермского края в рамках научного проекта №С 26/513.

Хромоникелевые стали активно применяются в производственной сфере. Например, из стали марки 08Х18Н10Т-Ш изготавливают сварную аппаратуру, нержавеющие трубы, детали для химической промышленности, контактирующие с агрессивными жидкостями, цистерны, холодильные камеры и многое другое.

На производстве для повышения прочности стали часто применяют методы пластической деформации. Когда под давлением или температурой меняют ее форму и размеры. Для этого изделие сгибают, растягивают, скручивают и сжимают с помощью специальных станков и оборудования. Даже незначительное приложение силы влияет на его характеристики.

Например, радиальная ковка – один из перспективных методов пластической деформации, когда на металл оказывают давление две или более наковальни. Перемещаясь по кругу, они формируют деталь нужных очертаний. Так можно повысить прочность изделия и сформировать деталь нужных размеров.

При эксплуатации хромоникелевых сталей в условиях высоких нагрузок их поверхность сильно изнашивается. Ученые Пермского политеха разработали способ комплексной обработки, который включает в себя два процесса: радиальную ковку стали 08Х18Н10Т-Ш и насыщение изделия азотом для упрочнения – ионно-плазменное азотирование. Ранее такие комплексные работы не проводились.

– Сочетание этих технологий увеличивает проникновение азота в структуру металла, тем самым повышая характеристики поверхности. За счет формирования на поверхности стали азотированного слоя повышается прочность изделия, стойкость к коррозии и сопротивляемость к образованию микротрещин, – объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ Ольга Силина.

С помощью радиальной ковки ученые изготовили стальные образцы, деформированные на 40 и 90%, и далее проводили с ними эксперименты азотирования при разной температуре и времени воздействия. Исследования показали, что повышенная степень деформации и температура насыщения азотом 460-520°С дает более толстый азотный слой. Так, у стали, кованной на 40%, толщина упрочняющего слоя больше в 2 раза, а на 90% более чем в 3.

Ученые ПНИПУ доказали, что использование радиальной ковки перед азотированием стали ускоряет формирование упрочняющего слоя азота и обеспечивает более твердую поверхность изделия. Такой способ комплексной обработки позволит изготавливать промышленные детали из хромоникелевых сплавов с высоким уровнем прочности и надежности.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма
14 апреля 2024
В Нижнем Тагиле хотят построить завод по механической обработке металла
16 апреля 2024
Жительницу Богдановича будут судить за убийство сожителя
16 апреля 2024
К уголовной ответственности привлекли жительницу Ачита за продажу алкоголя ребёнку
16 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:15 Ученые Пермского политеха предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций
11:19 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
15:00 Ученые ПНИПУ нашли способ с помощью лазера уменьшить количество авиакатастроф из-за обледенения двигателей
11:03 Прикамец был восстановлен на работе под контролем судебных приставов
17:24 Валерий Сухих: Глава Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона
14:41 В Пермском театре оперы и балета открывается конкурс артистов балета «Арабеск»
14:06 Валерий Сухих: Многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в программах
11:16 Судебные приставы Пермского края обсудили актуальные вопросы работы ведомства
16:26 Валерий Сухих: «Парламент был и остается площадкой для поиска наиболее эффективного решения ключевых вопросов развития Прикамья»
14:27 Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения
14:24 В «Горьковке» пройдут творческие встречи
10:06 Ради квартир и машин пермяки гасят крупные долги
16:14 «Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
14:59 Пермский край отправил партию гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области
14:55 ПНИПУ в очередной раз вошел в топ-5 рейтинга «зеленых» университетов России
11:02 Судебные приставы Пермского края взыскали ущерб с экс-руководителя государственного учреждения
15:01 Эпителий человека: ученые ПНИПУ моделируют поведение клеток для регенеративной медицины
14:58 В администрации Перми проходят дни молодого специалиста
14:31 Ученые ПНИПУ разработали модель для полного контроля производства и эксплуатации пластмассовых изделий
11:30 В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства
10:21 Судебные приставы запретили предпринимателю продавать никотиносодержащую продукцию рядом со школой
Все новости
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
14:27 Глава Оренбурга заявил, что ситуация с паводком будет только ухудшаться
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK