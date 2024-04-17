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В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Василий Пискарев заявил, что ответственность за так называемые диверсионные преступления в РФ может значительно вырасти.
По его словам, поправки в УК уже подготовлены.
"До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)", - написал депутат в телеграм-канале.
Также, по его словам, предлагается усилить ответственность за "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.
По словам Пискарева, правительство поддержало поправки, в ближайшее время они будут внесены Госдуму.
По его словам, поправки в УК уже подготовлены.
"До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281-281.3 УК РФ)", - написал депутат в телеграм-канале.
Также, по его словам, предлагается усилить ответственность за "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ - до 5 лет лишения свободы.
По словам Пискарева, правительство поддержало поправки, в ближайшее время они будут внесены Госдуму.
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