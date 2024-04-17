Пользователи Авито смогут писать объявления с помощью нейросетей

«Нейросеть использует данные, внесённые в карточку товара. Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст. Для обучения нейросети мы собрали более 400 тысяч описаний и фотографий товаров, размещённых на Авито», — прокомментировала Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей в Авито.



«Продавцам больше не надо тратить время, чтобы придумать качественное описание, в этом им поможет нейросеть, описание от которой можно будет использовать сразу или взять за основу», — рассказывает Сергей Хакимов, директор по категорийным продуктам в Авито Товарах.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Нейросети постепенно заменяют человеческий труд в самых разных сферах. Почти все знают, что искусственный интеллект уже умеет распознавать лица на фотографиях и речь в аудиозаписях, генерировать изображения, музыку и видео, предлагать рекомендации, исходя из интересов человека. Теперь нейросети дошли и до объявлений, а точнее, до их написания – в Авито рассказали, что новая функция создания текстов с помощью нейросетей построена на большой языковой модели (LLM). Разработчики обучали эту модель составлять тексты, используя более 400 тысяч объявлений. При этом использование искусственного интеллекта доступно и для самых обычных пользователей Авито, выставляющих объявления в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Правда, пока пользоваться нейросетями для создания текстов объявлений смогут только пользователи мобильного приложения Авито.В пресс-службе Авито рассказали, что пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии и заполнить несколько параметров товара – бренд, размер, состояние вещи, цвет и т. д. Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара. Важной частью новой функции стал алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара.Разработчики сообщают, что сгенерированные нейросетью тексты можно и корректировать.Хакимов также отметил, что эта функция разрабатывалась для улучшения качества объявлений – это позволит сэкономить время общения между продавцами и покупателями и минимизирует уточняющие вопросы – вся необходимая информация уже присутствует в объявлении.