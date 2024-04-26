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В Свердловской области несколько населённых пунктов остались из-за аварии на электросетях
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне вечером без света остались Среднеуральский и Верхнепышминский городские округа. К сегодняшнему утру уральские «Россети» электроснабжение восстановили.
Как сообщал телеграм-канал «Злой Екатеринбург», без электричества оказались часть Верхней Пышмы, село Балтым, посёлки Красный, Половинный, Красный Адуй, Кедровое, Ольховка, Мостовское, Верхотурка, Мостовка. Позже стало известно, что причиной аварии стал обрыв проводов на линии электропередачи 35 кВ из-за неосторожности водителя негабаритной техники.
Напомним, что минувшей ночью произошла смертельная авария, где водитель «ВАЗа» врезался в опору электропередач. Однако инциденты между собой не связаны. Электричество в двух районах региона пропало раньше, чем случилось это ДТП.
Как сообщал телеграм-канал «Злой Екатеринбург», без электричества оказались часть Верхней Пышмы, село Балтым, посёлки Красный, Половинный, Красный Адуй, Кедровое, Ольховка, Мостовское, Верхотурка, Мостовка. Позже стало известно, что причиной аварии стал обрыв проводов на линии электропередачи 35 кВ из-за неосторожности водителя негабаритной техники.
«Аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии шли всю ночь. В настоящий момент линия электропередачи включена в работу. В ликвидации технологического нарушения было задействовано несколько десятков человек и специализированная техника»,
– рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».
Напомним, что минувшей ночью произошла смертельная авария, где водитель «ВАЗа» врезался в опору электропередач. Однако инциденты между собой не связаны. Электричество в двух районах региона пропало раньше, чем случилось это ДТП.
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