Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области несколько населённых пунктов остались из-за аварии на электросетях

10.50 Пятница, 26 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне вечером без света остались Среднеуральский и Верхнепышминский городские округа. К сегодняшнему утру уральские «Россети» электроснабжение восстановили.

Как сообщал телеграм-канал «Злой Екатеринбург», без электричества оказались часть Верхней Пышмы, село Балтым, посёлки Красный, Половинный, Красный Адуй, Кедровое, Ольховка, Мостовское, Верхотурка, Мостовка. Позже стало известно, что причиной аварии стал обрыв проводов на линии электропередачи 35 кВ из-за неосторожности водителя негабаритной техники.

«Аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии шли всю ночь. В настоящий момент линия электропередачи включена в работу. В ликвидации технологического нарушения было задействовано несколько десятков человек и специализированная техника»,

– рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».


Напомним, что минувшей ночью произошла смертельная авария, где водитель «ВАЗа» врезался в опору электропередач. Однако инциденты между собой не связаны. Электричество в двух районах региона пропало раньше, чем случилось это ДТП.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Новоуральске выясняют обстоятельства смертельной аварии с возгоранием автомобиля
26 апреля 2024
В Екатеринбурге разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя «Газели»
21 апреля 2024
В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими
19 апреля 2024
Из-за дорожной аварии на екатеринбургском проспекте придётся восстанавливать заграждение
17 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:11 Междугородний автобус, КАМАЗ и грузовик столкнулись в Североуральском районе
11:19 На 12 часов задержался вылет из Екатеринбурга в Анталью
10:50 В Свердловской области несколько населённых пунктов остались из-за аварии на электросетях
10:15 В Новоуральске выясняют обстоятельства смертельной аварии с возгоранием автомобиля
09:46 В Реже ищут 17-летнего подростка
09:17 К открытию мотосезона в Ирбите модернизировали мобильную связь
21:03 В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорела деревянная постройка
20:49 Около шести тысяч тонн грязи убрали в апреле с улиц Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбургском зоопарке с днём рождения поздравили лемура
20:06 Гол Рональдо привёл к очередному домашнему поражению «Урала» в РПЛ
19:38 Ельцин Центр приглашает заглянуть за кулисы театра «Урал Опера Балет»
19:06 Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки
18:44 Более килограмма наркоты нашли у рецидивиста в Каменске-Уральском
17:47 Свердловский губернатор поручил усилить безопасность на майских праздниках
17:16 Прокуратура проверяет екатеринбургскую пекарню, открытую в бывшем туалете
17:09 «Финал был в полуфинале». Президент ХК «Автомобилист» прокомментировал итоги сезона
16:42 За сутки в Свердловской области зарегистрировали три ДТП с дикими зверями
16:17 На шесть лет осудили виновника смертельного ДТП в Краснотурьинском районе
15:45 В Первоуральске задержан экс-заммэра и экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров
15:10 Отключать отопление в Екатеринбурге планируют в начале мая
14:29 Крупный пожар площадью 2000 «квадратов» вспыхнул в кафе-клубе Нижнего Тагила
13:23 Окна новостройки в Академическом районе Екатеринбурга не пережили зиму и покрылись трещинами
12:46 Салюта и гуляний на 9 мая в центре Екатеринбурга не будет
12:17 В Свердловской области 666 миллионов обещают выделить на общественные организации
11:51 Митрополит Евгений пристыдил екатеринбуржцев за низкую активность на голосовании за благоустройство парков
11:22 Свердловские огнеборцы напомнили о штрафах за сжигание сухой травы
Все новости Свердловской области
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
16:48 Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
16:01 Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты
14:38 Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
13:11 МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
17:51 Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное
16:28 В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
17:57 МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
17:18 В России отменили шествие «Бессмертного полка»
16:27 ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
15:50 В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
14:38 В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов
13:28 В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам
11:42 В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
Все новости России и мира
12:11 Междугородний автобус, КАМАЗ и грузовик столкнулись в Североуральском районе
11:19 На 12 часов задержался вылет из Екатеринбурга в Анталью
10:50 В Свердловской области несколько населённых пунктов остались из-за аварии на электросетях
10:15 В Новоуральске выясняют обстоятельства смертельной аварии с возгоранием автомобиля
10:12 Судебные приставы взыскали с осужденного лжеброкера причиненный пермяку ущерб
09:46 В Реже ищут 17-летнего подростка
09:37 Валерий Сухих представил опыт Пермского края по проведению ДЭГ законодателям России
09:17 К открытию мотосезона в Ирбите модернизировали мобильную связь
21:03 В Чкаловском районе Екатеринбурга сгорела деревянная постройка
20:49 Около шести тысяч тонн грязи убрали в апреле с улиц Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбургском зоопарке с днём рождения поздравили лемура
20:06 Гол Рональдо привёл к очередному домашнему поражению «Урала» в РПЛ
19:38 Ельцин Центр приглашает заглянуть за кулисы театра «Урал Опера Балет»
19:06 Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки
18:44 Более килограмма наркоты нашли у рецидивиста в Каменске-Уральском
17:47 Свердловский губернатор поручил усилить безопасность на майских праздниках
17:16 Прокуратура проверяет екатеринбургскую пекарню, открытую в бывшем туалете
17:09 «Финал был в полуфинале». Президент ХК «Автомобилист» прокомментировал итоги сезона
16:42 За сутки в Свердловской области зарегистрировали три ДТП с дикими зверями
16:17 На шесть лет осудили виновника смертельного ДТП в Краснотурьинском районе
15:45 В Первоуральске задержан экс-заммэра и экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров
15:34 В Перми заработает пункт оценки участников СВО на программу «Время героев»
15:18 Росреестр разъясняет, как изменить адрес объекта в Едином реестре недвижимости
15:16 Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках
15:10 Отключать отопление в Екатеринбурге планируют в начале мая
14:29 Крупный пожар площадью 2000 «квадратов» вспыхнул в кафе-клубе Нижнего Тагила
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK