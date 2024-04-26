В Свердловской области несколько населённых пунктов остались из-за аварии на электросетях

– рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Аварийно-восстановительные работы на поврежденной линии шли всю ночь. В настоящий момент линия электропередачи включена в работу. В ликвидации технологического нарушения было задействовано несколько десятков человек и специализированная техника»,