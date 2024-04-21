Екатеринбургские приставы наложили арест на четыре автомобиля в ходе рейда





— рассказала пресс-служба ГУФССП России

по Свердловской области В ходе мероприятия проверено более 50 автомобилистов, из которых 15 оказались недобросовестными плательщиками. Владельцам автотранспорта предлагалось пройти проверку на имеющиеся у них задолженности с помощью электронного сервиса ФССП «Банк данных исполнительных производств». Всем должникам судебные приставы вручили требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Должник» в Екатеринбурге. В ходе рейда было выявлено несколько недобросовестных плательщиков, владельцы автомобилей которых имели значительные задолженности по различным категориям, включая штрафы ГИБДД.В результате рейда было вынесено решение об аресте нескольких автомобилей, владельцы которых имели задолженности. Например, автомобиль Lada Granta был арестован из-за накопленной задолженности по штрафам ГИБДД в размере более 145 тысяч рублей. Транспортное средство было направлено на ответственное хранение, с возможностью снять арест после погашения долга. Один из владельцев автомобиля Hyundai Solaris не захотел становиться пешеходом и погасил задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей прямо на месте.Однако, владелец Kia Cerato оказался в более сложной ситуации, имея задолженность по кредиту более 1,5 миллионов рублей. Еще один владелец автомобиля Skoda накопил долг по 48 штрафам ГИБДД и другим задолженностям на сумму более 2,8 миллионов рублей. В отношении обоих был составлен акт описи (ареста) имущества.