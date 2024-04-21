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Екатеринбургские приставы наложили арест на четыре автомобиля в ходе рейда
Фото: пресс-служба ГУФССП России
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Должник» в Екатеринбурге. В ходе рейда было выявлено несколько недобросовестных плательщиков, владельцы автомобилей которых имели значительные задолженности по различным категориям, включая штрафы ГИБДД.
В результате рейда было вынесено решение об аресте нескольких автомобилей, владельцы которых имели задолженности. Например, автомобиль Lada Granta был арестован из-за накопленной задолженности по штрафам ГИБДД в размере более 145 тысяч рублей. Транспортное средство было направлено на ответственное хранение, с возможностью снять арест после погашения долга. Один из владельцев автомобиля Hyundai Solaris не захотел становиться пешеходом и погасил задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей прямо на месте.
Однако, владелец Kia Cerato оказался в более сложной ситуации, имея задолженность по кредиту более 1,5 миллионов рублей. Еще один владелец автомобиля Skoda накопил долг по 48 штрафам ГИБДД и другим задолженностям на сумму более 2,8 миллионов рублей. В отношении обоих был составлен акт описи (ареста) имущества.
В результате рейда было вынесено решение об аресте нескольких автомобилей, владельцы которых имели задолженности. Например, автомобиль Lada Granta был арестован из-за накопленной задолженности по штрафам ГИБДД в размере более 145 тысяч рублей. Транспортное средство было направлено на ответственное хранение, с возможностью снять арест после погашения долга. Один из владельцев автомобиля Hyundai Solaris не захотел становиться пешеходом и погасил задолженность по штрафам ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей прямо на месте.
Однако, владелец Kia Cerato оказался в более сложной ситуации, имея задолженность по кредиту более 1,5 миллионов рублей. Еще один владелец автомобиля Skoda накопил долг по 48 штрафам ГИБДД и другим задолженностям на сумму более 2,8 миллионов рублей. В отношении обоих был составлен акт описи (ареста) имущества.
В ходе мероприятия проверено более 50 автомобилистов, из которых 15 оказались недобросовестными плательщиками. Владельцам автотранспорта предлагалось пройти проверку на имеющиеся у них задолженности с помощью электронного сервиса ФССП «Банк данных исполнительных производств». Всем должникам судебные приставы вручили требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю,
— рассказала пресс-служба ГУФССП России
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