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У екатеринбургского ТЮЗа появился новый директор
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
Про то, что Театр юного зрителя в Екатеринбурге возглавит Сергей Радченко, заговорили практически сразу же, как директорское кресло освободила прежний руководитель, Евгения Умникова. Теперь этому получено официальное подтверждение, а сам Сергей Радченко уже отработал первые дни на новой должности.
Согласно справке, опубликованной главным порталом Екатеринбурга, Сергей Владимирович Радченко родился в 1964 году в городе Фурманове Ивановской области. Он учился на режиссерском отделении Ленинградского областного культурно-просветительского училища и в Ярославском культурно-просветительском училище, окончил актёрский факультет Свердловского государственного театрального института. Последние шесть лет Радченко занимал должность заместителя министра культуры Свердловской области.
Сергей Радченко — опытный театральный руководитель. В его трудовую биографию вписаны десятилетнее руководство Тобольским драматическим театре имени Ершова и ещё несколько лет руководства Тюменским концертно-театральным объединением.
Напомним, что новость об уходе с директорского поста прежнего руководителя ТЮЗа, Евгении Умниковой, появилась месяц назад, в конце марта. Причины ухода не объяснялись, официально было известно только, что с ней не продлили контракт.
Согласно справке, опубликованной главным порталом Екатеринбурга, Сергей Владимирович Радченко родился в 1964 году в городе Фурманове Ивановской области. Он учился на режиссерском отделении Ленинградского областного культурно-просветительского училища и в Ярославском культурно-просветительском училище, окончил актёрский факультет Свердловского государственного театрального института. Последние шесть лет Радченко занимал должность заместителя министра культуры Свердловской области.
Сергей Радченко — опытный театральный руководитель. В его трудовую биографию вписаны десятилетнее руководство Тобольским драматическим театре имени Ершова и ещё несколько лет руководства Тюменским концертно-театральным объединением.
«В ТЮЗ приходит человек, который верой и правдой на протяжении многих лет служит театру. Мы знаем неугомонный характер Сергея Владимировича, его ум, трудолюбие, ответственность и искреннюю любовь к театру», — приводит портал Екатеринбург.РФ слова министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной о её экс-заместителе.
Напомним, что новость об уходе с директорского поста прежнего руководителя ТЮЗа, Евгении Умниковой, появилась месяц назад, в конце марта. Причины ухода не объяснялись, официально было известно только, что с ней не продлили контракт.
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