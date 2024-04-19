У екатеринбургского ТЮЗа появился новый директор

«В ТЮЗ приходит человек, который верой и правдой на протяжении многих лет служит театру. Мы знаем неугомонный характер Сергея Владимировича, его ум, трудолюбие, ответственность и искреннюю любовь к театру», — приводит портал Екатеринбург.РФ слова министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной о её экс-заместителе.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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