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Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное

17.51 Среда, 24 апреля 2024
Фото: суды общей юрисдикции Москвы
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО.

В среду, 24 апреля, Басманный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня.

Собрали, что известно на данный момент.

Задержание и арест

Замминистра обороны Тимур Иванов был задержан правоохранительными органами вечером во вторник, 23 апреля. По информации в СМИ, его задержали на рабочем месте, после заседания коллегии Минобороны. Суд об избрании меры пресечения состоялся на следующий день, в зале суда замминистра присутствовал в военной форме. Снимки с этого заседания обошли все российские и мировые СМИ.

“В отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года”, - сообщили в Басманном суде Москвы.

В чем обвиняют

Тимуру Иванову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

“Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны”, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Между тем, ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на свои источники пишут, что заместителю министра якобы могут предъявить обвинение в госизмене. Адвокат Иванова назвал это слухами и заявил, что “никаких других обвинений кроме объявленного обвинения во взятке там нет”, пишут РИА Новости.

Другой адвокат заявил изданию “Коммерсант”, что состав “гораздо сложнее”.

“Хрестоматийная взятка, как мы представляем себе ее в быту в виде передачи денег за какое-то очевидно незаконное действие или бездействие, здесь не вменяется, здесь гораздо сложнее состав”, - цитирует издание.

Сообщается, что защита намерена обжаловать меру пресечения для замглавы Минобороны в кратчайшие сроки.

Добавим, что в суде Тимур Иванов свою вину отрицал.

Как долго был “в разработке”

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, замглавы Минобороны якобы находился в оперативной разработке в течение долгого времени, а материалы дела основаны на показаниях неких свидетелей.

“Известия” со ссылкой на свои источники также пишут, что в рамках этого дела задержаны несколько человек. Речь может идти о “сложной цепочке посредников”, пишут некоторые издания.

Биография Тимура Иванова

(по данным с официального сайта Минобороны РФ)

Родился в 1975 году в Москве.
В 1997 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны.
В 2012 г. — зампредседателя правительства Московской области.
В 2013 – 2016 г. — гендиректор АО «Оборонстрой».
В мае 2016 г. Указом президента РФ назначен заместителем министра обороны.
Заслуженный строитель РФ, почетный работник топливно-энергетического комплекса.
Кандидат экономических наук.


Второй фигурант

Официально сообщается пока только о втором фигуранте этого дела.

Как уточнили в Басманном суде, речь о Сергее Бородине. Следствие считает его другом замминистра Иванова.

Бородина также заключили под стражу до 23 июня. В СМИ появилась информация о том, что этот фигурант якобы был задержан раньше и заключил досудебное соглашение, в котором давал некие показания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Бородину также предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

"Бородин находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны”, - сообщает пресс-служба суда.

В ведомстве

В Минобороны информацию об аресте замруководителя пока не комментировали. На сайте ведомства в рубрике “Событие недели” указано заседание коллегии.

Последнее упоминание Тимура Иванова в новостях на сайте министерства датировано 20 апреля. В новости говорится о выпуске военных врачей в Санкт-Петербурге, замминистра принял участие в торжественном мероприятии.

В рейтинге силовиков

Добавим, что, по версии Forbes, в 2019 году Тимур Иванов попал в рейтинг богатейших силовиков России.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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