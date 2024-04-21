В Новоуральске выясняют обстоятельства смертельной аварии с возгоранием автомобиля





– сообщили в УГИБДД. «На месте инцидента следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. По данному факту органы внутренних дел проведут расследование, по результатам которого будет установлена окончательная причина происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, около 03.35, на улице Ленина в Новоуральске погиб водитель «ВАЗа», 1998 года рождения, врезавшийся в опору электропередач. Дорожные инспекторы сейчас пытаются разобраться в причинах аварии.По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и съехал с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач и воспламенением автомобиля. Водитель скончался на месте происшествия.