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В Новоуральске выясняют обстоятельства смертельной аварии с возгоранием автомобиля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 03.35, на улице Ленина в Новоуральске погиб водитель «ВАЗа», 1998 года рождения, врезавшийся в опору электропередач. Дорожные инспекторы сейчас пытаются разобраться в причинах аварии.
По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и съехал с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач и воспламенением автомобиля. Водитель скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и съехал с проезжей части влево с последующим наездом на опору электропередач и воспламенением автомобиля. Водитель скончался на месте происшествия.
«На месте инцидента следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. По данному факту органы внутренних дел проведут расследование, по результатам которого будет установлена окончательная причина происшествия»,
– сообщили в УГИБДД.
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