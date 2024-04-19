К открытию мотосезона в Ирбите модернизировали мобильную связь





– рассказал о проводимой модернизации директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Так практически не осталось "белых пятен" не охваченных связью четвертого поколения в Верхней Пышме – городе, ставшем туристической Меккой, благодаря крупнейшему в России музею военной и автомобильной техники. Не останавливается модернизация сетей связи в Нижнем Тагиле – "Демидовском сердце" промышленного Урала. Новое оборудование стандарта LTE-2100 в январе появилось на двух базовых станция в Алапаевске. Ирбит, хоть и находится дальше этих городов от Екатеринбурга, но, согласно данным Big Data МТС, каждый год показывает рост посещаемости внутренними туристами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ирбите, знаменитом байкеровскими фестивалями и мотоциклетными музеями, где скоро стартует мотосезон, для удобства туристов модернизировали мобильную связь.Ради этого в городе строились новые и обновлялись старые станции. Теперь же все основные достопримечательности этого города, с почти четырёхвековой историей, обеспечены надёжной связью. Так, что посетители мотоциклетной столицы России теперь смогут записывать и отправлять видео, а также вести прямые эфиры из любых точек. В том числе из обоих мотоциклетных музеев: Ирбитского государственного музея мотоциклов (ул. Советская, 100А) и муниципального центра мотокультуры «Мотодом» (ул. Пролетарская, 2).Не остался без качественной связи и единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка – Ирбитского государственного музея ИЗО (Карла Маркса, 47), – откуда теперь без проблем можно отправлять друзьям фотографии фотографии картин и гравюр Дюрера, ван Дейка или Рубенса. Коллекция Западноевропейской графики, экспонируемая в старом здании Ирбитской ярмарки, считается одной из крупнейших в мире и насчитывает более 16 тысяч работ.И, конечно, сама Ирбитская ярмарка, традиционно проводимая в августе в старинной части города, где сохранилась архитектура Урала 19 века, станет точкой притяжения для тысячи туристов.Только с начала 2024 года нами были построены и модернизированы без малого 60 базовых станций в разных городах и районах региона.