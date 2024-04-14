Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство

Волонтёры зелёных зон

Волонтёр рассказывает о программе ФКГС прохожим у Драмтеатра. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами

Волонтёрский центр Алексея Вихарева

Частью горожан такие билборды воспринимаются как политическая агитация за кандидата. Фото: «Вечерние ведомости»

«Альянс ТОС»

Волонтёры «Альянса ТОС» у Оперного театра. Сквер за которым, к слову, был благоустроен по проекту ФКГС. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами

Приложение Волонтёр ФКГС Минстроя России. Скриншот из Google Play

Волонтёры «Альянса ТОС» в детской поликлинике №13. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами

Волонтёрский центр РМК и другие организации

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

Волонтёр помогает проголосовать с помощью мобильного приложения ФКГС на телефоне. Фото: Телеграм-канал Алексея Орлова

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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