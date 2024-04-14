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Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Неделя осталась до завершения голосования за благоустройство зелёных зон в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В этом году оно заканчивается раньше, чем обычно – 30 апреля (в предыдущие годы голосование продолжалось до конца мая). Для Екатеринбурга голосование, а точнее – доля проголосовавших горожан – очень важна, поскольку федеральные средства выделят лишь при достижении целевого показателя в 30% от всех горожан старше 14 лет. Это почти 380 тысяч человек – больше, чем проголосовало на последних выборах в гордуму.
За первые годы существования проекта ФКГС, предполагающего выделение федеральных денег на реализацию проектов благоустройства зелёных пространств, набравших наибольшее количество голосов в муниципалитете в ходе рейтингового голосования, в Екатеринбурге благоустроили шесть парков и скверов. Но в последние годы получение средств из федерального бюджета даётся столице Урала всё тяжелее – устанавливаемые федеральным Минстроем целевые показатели стали выше, и достигать их не удаётся.
В этом году парки города остались без федеральных денег, потому что в 2023 году проголосовало лишь чуть более половины от необходимого числа – 143 тысячи человек (требовалось 264 тысячи). В следующем году Екатеринбург ещё имеет шансы получить деньги – динамика голосования 2024 года гораздо лучше, результат прошлого года уже превзойдён: на момент написания новости проголосовало более 232 тысяч горожан.
О том, чьими стараниями Екатеринбург собирает эти голоса – в материале «Вечерних ведомостей».
Если вы живёте в Екатеринбурге, вы наверняка слышали просьбы принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий на сайте 66.gorodsreda.ru – объявления с призывами зайти на Госуслуги и выбрать один из восьми парков можно услышать в метро, общественном транспорте, торговых центрах и других людных местах.
При этом далеко не все знают, что помимо онлайн-голосования на Госуслугах свой голос можно отдать и офлайн – у волонтёров, дежурящих во всех районах города. Подробнее о том, как волонтёры собирают подписи, и кто их в этом поддерживает – далее.
По данным собеседников «Вечерних ведомостей», знакомых с ситуацией, сбор голосов за благоустройство общественных территорий в этом году курирует вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева. Именно она, по данным источников, решила привлечь сразу несколько волонтерских организаций: Волонтёрский центр РМК, волонтёров депутата гордумы Алексея Вихарева, «Альянс ТОС».
Вероятно, именно благодаря этому в 2024 году уже удалось значительно превзойти результат 2023 года (в прошлом году Фадеева, к слову, к организации голосования отношения не имела). Стремление администрации города привлечь федеральные средства для благоустройства объяснимы – в таком случае «высвободятся» средства муниципального бюджета, куда более ограниченного по возможностям. К тому же мобилизация на голосование, будь то выборы или благоустройство ФКГС, это всегда своего рода оценка эффективности городских чиновников со стороны вышестоящих уровней власти и открытие возможностей для дальнейших кадровых перспектив.
Муниципальный депутат Алексей Вихарев разместил по городу серию билбордов с призывами участвовать в голосовании. В 2023 году Вихарев призывал с билбордов голосовать за летний парк Уралмаш, и в рейтинговом голосовании парк оказался на первом месте, однако, как уже отмечалось выше, денег на благоустройство не получил из-за общей низкой активности екатеринбуржцев в голосовании.
В этом году Вихарев уже не призывает голосовать за какой-то конкретный парк – на билбордах напечатан QR-код, ведущий на страницу, где нужно выбрать один из восьми екатеринбургских парков.
Насколько такой метод действенен, сказать сложно – как показывает практика, люди неохотно переходят по QR-кодам на рекламных щитах. К тому же QR-код на билбордах Вихарева гораздо меньше по размерам, чем фамилия и портрет депутата. Однако на общую осведомлённость горожан о проходящем голосовании щиты так или иначе в какой-то мере влияют.
Одной из организаций, участвующих в сборе голосов силами волонтёров, является АНО «Альянс ТОС». В 2022 году эта общественная организация уже активно включалась в ФКГС, собирая голоса за летний парк Уралмаш – тогда по числу голосов парк на Уралмаше занял второе место среди всех общественных территорий в России, но деньги на благоустройство не получил, поскольку Преображенский парк в Академическом набрал ещё больше. Тогда даже вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что первые два места во всероссийском отборе заняли два парка из Екатеринбурга. Однако регламент есть регламент – федеральных средств Уралмашу это не дало, в итоге в 2023 году парк решили благоустроить по более скромному проекту за счёт городского бюджета.
В 2024 году, после годового перерыва, волонтёры «Альянса ТОС» развернули на улицах Екатеринбурга целую сеть кубов, собирая голоса через мобильное приложение ФКГС. В этом году совместно с «Альянсом ТОС» в сборе голосов, очевидно, участвует ещё один депутат городской думы Екатеринбурга – Сергей Козлов («Новые люди»). Лейбл его юридической компании «Априори» размещён на многих информационных материалах и агиткубах.
На приложении ФКГС стоит остановиться поподробнее. Оно разработано Минстроем России специально для тех, кто хочет не только отдать свой голос, но и собрать голоса соседей и жителей города для достижения целевого показателя.
Приложение упрощает для горожан процедуру голосования и позволяет вести подсчёт голосов, собранных каждым волонтёром, с точностью до одного голоса. Для того чтобы получить возможность сбора голосов через приложение, волонтёры должны зарегистрировать специальный аккаунт и дождаться его верификации.
Волонтёры «Альянса ТОС» собирают голоса в оживлённых местах Екатеринбурга – их можно встретить у торговых центров, в учебных заведениях, поликлиниках и даже в аэропорту Кольцово. В школьные каникулы их можно было увидеть в Екатеринбургском зоопарке (напомним, принимать участие в рейтинговом голосовании могут и дети от 14 лет).
Ещё одной организацией, которая помогает в сборе голосов посредством волонтёров, является волонтёрский центр Русской медной компании (РМК). Созданный под патронажем «Русской медной компании» волонтёрский центр РМК «Сила Урала» позиционируется как первая в своём роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Руководитель Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников в 2022 году вошёл в созданный при главе города Совет активной молодёжи Екатеринбурга. Сейчас молодёжь, в основном учащихся вузов, стараются привлечь к сбору голосов по-максимуму.
По-максимуму стараются подключить молодёжь, в основном учащихся техникумов и вузов, и в администрации города. В минувшую пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов разместил в своём телеграм-канале пост о том, как один из наиболее активных волонтеров ФКГС в Екатеринбурге Максим Аксенов собрал больше тысячи голосов горожан всего за одну неделю.
Вариант сбора подписей через волонтёров открывает дополнительные возможности для достижения необходимого результата – как рассказал «Вечерним ведомостям» один из координаторов волонтёров, немногие знают, что, в отличие от самостоятельного голосования на Госуслугах, у волонтёров могут проголосовать и жители Екатеринбурга, прописанные в других регионах – интерфейс приложения ФКГС это позволяет. «Накрутить» голоса нечестным образом при этом не получится – авторизация всё равно происходит посредством Госуслуг – голосующему горожанину приходит SMS с Госуслуг, после чего он голосует за парк.
Отличие от самостоятельного голосования на Госуслугах в том, что этим горожанином может быть проживающий в Екатеринбурге гражданин, зарегистрированный, например, в соседнем Кургане. Что, пожалуй, логично, особенно учитывая высокие требования по «явке» – в Екатеринбурге постоянно проживает немало горожан, прописанных в соседних регионах, которые так же как и коренные екатеринбуржцы регулярно пользуются парками и скверами для прогулок.
Сам процесс голосования для горожанина облегчается, поскольку основную «техническую» работу за него делает волонтёр – жителю Екатеринбурга остаётся лишь выбрать на телефоне или планшете волонтёра парк, который, по его мнению, требует благоустройства. Как рассказал «Вечерним ведомостям» один из волонтёров, обычно голосуют за парки из своего района, кроме, пожалуй, «Солнечных аллей», которые для жителей остальной части Чкаловского района (за пределами микрорайона Солнечный) находятся весьма далеко.
Встретить волонтёров можно в вечернее время в торговых центрах Екатеринбурга, днем – на бульварах и в парках-претендентах на получение федеральных средств. Если Екатеринбург силами волонтёров и обычных горожан наберёт 380 тысяч голосов (до 30 апреля осталось набрать чуть менее 147 тысяч), то парк-победитель должен быть благоустроен за счёт средств федерального бюджета уже в следующем, 2025 году.
В этом году, напомним, в списке претендентов восемь парков. Пока голоса между ними распределяются так:
За первые годы существования проекта ФКГС, предполагающего выделение федеральных денег на реализацию проектов благоустройства зелёных пространств, набравших наибольшее количество голосов в муниципалитете в ходе рейтингового голосования, в Екатеринбурге благоустроили шесть парков и скверов. Но в последние годы получение средств из федерального бюджета даётся столице Урала всё тяжелее – устанавливаемые федеральным Минстроем целевые показатели стали выше, и достигать их не удаётся.
В этом году парки города остались без федеральных денег, потому что в 2023 году проголосовало лишь чуть более половины от необходимого числа – 143 тысячи человек (требовалось 264 тысячи). В следующем году Екатеринбург ещё имеет шансы получить деньги – динамика голосования 2024 года гораздо лучше, результат прошлого года уже превзойдён: на момент написания новости проголосовало более 232 тысяч горожан.
О том, чьими стараниями Екатеринбург собирает эти голоса – в материале «Вечерних ведомостей».
Волонтёры зелёных зон
Если вы живёте в Екатеринбурге, вы наверняка слышали просьбы принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий на сайте 66.gorodsreda.ru – объявления с призывами зайти на Госуслуги и выбрать один из восьми парков можно услышать в метро, общественном транспорте, торговых центрах и других людных местах.
При этом далеко не все знают, что помимо онлайн-голосования на Госуслугах свой голос можно отдать и офлайн – у волонтёров, дежурящих во всех районах города. Подробнее о том, как волонтёры собирают подписи, и кто их в этом поддерживает – далее.
Волонтёр рассказывает о программе ФКГС прохожим у Драмтеатра. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами
По данным собеседников «Вечерних ведомостей», знакомых с ситуацией, сбор голосов за благоустройство общественных территорий в этом году курирует вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева. Именно она, по данным источников, решила привлечь сразу несколько волонтерских организаций: Волонтёрский центр РМК, волонтёров депутата гордумы Алексея Вихарева, «Альянс ТОС».
Вероятно, именно благодаря этому в 2024 году уже удалось значительно превзойти результат 2023 года (в прошлом году Фадеева, к слову, к организации голосования отношения не имела). Стремление администрации города привлечь федеральные средства для благоустройства объяснимы – в таком случае «высвободятся» средства муниципального бюджета, куда более ограниченного по возможностям. К тому же мобилизация на голосование, будь то выборы или благоустройство ФКГС, это всегда своего рода оценка эффективности городских чиновников со стороны вышестоящих уровней власти и открытие возможностей для дальнейших кадровых перспектив.
Волонтёрский центр Алексея Вихарева
Муниципальный депутат Алексей Вихарев разместил по городу серию билбордов с призывами участвовать в голосовании. В 2023 году Вихарев призывал с билбордов голосовать за летний парк Уралмаш, и в рейтинговом голосовании парк оказался на первом месте, однако, как уже отмечалось выше, денег на благоустройство не получил из-за общей низкой активности екатеринбуржцев в голосовании.
В этом году Вихарев уже не призывает голосовать за какой-то конкретный парк – на билбордах напечатан QR-код, ведущий на страницу, где нужно выбрать один из восьми екатеринбургских парков.
Насколько такой метод действенен, сказать сложно – как показывает практика, люди неохотно переходят по QR-кодам на рекламных щитах. К тому же QR-код на билбордах Вихарева гораздо меньше по размерам, чем фамилия и портрет депутата. Однако на общую осведомлённость горожан о проходящем голосовании щиты так или иначе в какой-то мере влияют.
Частью горожан такие билборды воспринимаются как политическая агитация за кандидата. Фото: «Вечерние ведомости»
«Альянс ТОС»
Одной из организаций, участвующих в сборе голосов силами волонтёров, является АНО «Альянс ТОС». В 2022 году эта общественная организация уже активно включалась в ФКГС, собирая голоса за летний парк Уралмаш – тогда по числу голосов парк на Уралмаше занял второе место среди всех общественных территорий в России, но деньги на благоустройство не получил, поскольку Преображенский парк в Академическом набрал ещё больше. Тогда даже вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что первые два места во всероссийском отборе заняли два парка из Екатеринбурга. Однако регламент есть регламент – федеральных средств Уралмашу это не дало, в итоге в 2023 году парк решили благоустроить по более скромному проекту за счёт городского бюджета.
В 2024 году, после годового перерыва, волонтёры «Альянса ТОС» развернули на улицах Екатеринбурга целую сеть кубов, собирая голоса через мобильное приложение ФКГС. В этом году совместно с «Альянсом ТОС» в сборе голосов, очевидно, участвует ещё один депутат городской думы Екатеринбурга – Сергей Козлов («Новые люди»). Лейбл его юридической компании «Априори» размещён на многих информационных материалах и агиткубах.
Волонтёры «Альянса ТОС» у Оперного театра. Сквер за которым, к слову, был благоустроен по проекту ФКГС. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами
На приложении ФКГС стоит остановиться поподробнее. Оно разработано Минстроем России специально для тех, кто хочет не только отдать свой голос, но и собрать голоса соседей и жителей города для достижения целевого показателя.
Приложение упрощает для горожан процедуру голосования и позволяет вести подсчёт голосов, собранных каждым волонтёром, с точностью до одного голоса. Для того чтобы получить возможность сбора голосов через приложение, волонтёры должны зарегистрировать специальный аккаунт и дождаться его верификации.
Приложение Волонтёр ФКГС Минстроя России. Скриншот из Google Play
Волонтёры «Альянса ТОС» собирают голоса в оживлённых местах Екатеринбурга – их можно встретить у торговых центров, в учебных заведениях, поликлиниках и даже в аэропорту Кольцово. В школьные каникулы их можно было увидеть в Екатеринбургском зоопарке (напомним, принимать участие в рейтинговом голосовании могут и дети от 14 лет).
Волонтёры «Альянса ТОС» в детской поликлинике №13. Фото предоставлено «Вечерним ведомостям» волонтёрами
Волонтёрский центр РМК и другие организации
Ещё одной организацией, которая помогает в сборе голосов посредством волонтёров, является волонтёрский центр Русской медной компании (РМК). Созданный под патронажем «Русской медной компании» волонтёрский центр РМК «Сила Урала» позиционируется как первая в своём роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Руководитель Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников в 2022 году вошёл в созданный при главе города Совет активной молодёжи Екатеринбурга. Сейчас молодёжь, в основном учащихся вузов, стараются привлечь к сбору голосов по-максимуму.
По-максимуму стараются подключить молодёжь, в основном учащихся техникумов и вузов, и в администрации города. В минувшую пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов разместил в своём телеграм-канале пост о том, как один из наиболее активных волонтеров ФКГС в Екатеринбурге Максим Аксенов собрал больше тысячи голосов горожан всего за одну неделю.
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Вариант сбора подписей через волонтёров открывает дополнительные возможности для достижения необходимого результата – как рассказал «Вечерним ведомостям» один из координаторов волонтёров, немногие знают, что, в отличие от самостоятельного голосования на Госуслугах, у волонтёров могут проголосовать и жители Екатеринбурга, прописанные в других регионах – интерфейс приложения ФКГС это позволяет. «Накрутить» голоса нечестным образом при этом не получится – авторизация всё равно происходит посредством Госуслуг – голосующему горожанину приходит SMS с Госуслуг, после чего он голосует за парк.
Отличие от самостоятельного голосования на Госуслугах в том, что этим горожанином может быть проживающий в Екатеринбурге гражданин, зарегистрированный, например, в соседнем Кургане. Что, пожалуй, логично, особенно учитывая высокие требования по «явке» – в Екатеринбурге постоянно проживает немало горожан, прописанных в соседних регионах, которые так же как и коренные екатеринбуржцы регулярно пользуются парками и скверами для прогулок.
Волонтёр помогает проголосовать с помощью мобильного приложения ФКГС на телефоне. Фото: Телеграм-канал Алексея Орлова
Сам процесс голосования для горожанина облегчается, поскольку основную «техническую» работу за него делает волонтёр – жителю Екатеринбурга остаётся лишь выбрать на телефоне или планшете волонтёра парк, который, по его мнению, требует благоустройства. Как рассказал «Вечерним ведомостям» один из волонтёров, обычно голосуют за парки из своего района, кроме, пожалуй, «Солнечных аллей», которые для жителей остальной части Чкаловского района (за пределами микрорайона Солнечный) находятся весьма далеко.
Встретить волонтёров можно в вечернее время в торговых центрах Екатеринбурга, днем – на бульварах и в парках-претендентах на получение федеральных средств. Если Екатеринбург силами волонтёров и обычных горожан наберёт 380 тысяч голосов (до 30 апреля осталось набрать чуть менее 147 тысяч), то парк-победитель должен быть благоустроен за счёт средств федерального бюджета уже в следующем, 2025 году.
В этом году, напомним, в списке претендентов восемь парков. Пока голоса между ними распределяются так:
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