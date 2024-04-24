В Верхней Пышме прошли соревнования для детей, победивших онкологию

Фото: благотворительный фонд «Дети России»





– отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». «Мы решили дать возможность детям пережить радость состязаний, вновь добиться общей победы. Успешный результат лечения – это усилия всей семьи. Поэтому проект стал другим, более масштабным. В этом году Фонду исполняется 25 лет. В свой юбилей мы радуем детей яркими эмоциями, праздничными мероприятиями»,

Фото: благотворительный фонд «Дети России»

Фото: благотворительный фонд «Дети России»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме состоялись первые соревнования «Я победитель» для детей, которые смогли справиться с онкологией, и их родных. Состязания организовывались благотворительным фондом «Дети России». В них приняли участие 105 ребят в возрасте от 7 до 16 лет из России и Казахстана.Ранее в Верхней Пышме уже проводились подобные соревнования, но они были ограничены областью и назывались «Региональными играми победителей». Теперь у турнира не только новое название, но и новый фирменный стиль и формат. В этом году ребята соревновались в пяти спортивных дисциплинах: лёгкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Соревноваться также можно было вместе с братьями и сёстрами. Для команд было предусмотрено два вида: эстафета и стрельба, – рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы состязанийЭти соревнования объединили в том числе и неравнодушных. Детей сопровождали студенты Технического университета Верхней Пышмы, а также трое участников прошлых лет.Кроме этого, на мероприятии для ребят весь день работала большая зона с творческими и познавательными мастер-классами от добровольцев. К проекту присоединились ЦЦОД «IT-куб г. Верхняя Пышма», ДТ «Кванториум» (Верхняя Пышма) и Студия керамики «Луна». Дети создавали кулоны, оригами и декорировали рамки для фотографий, осваивали игру на барабанах и путешествовали по виртуальной реальности.Свой креатив в проект внесла и одна из участниц, Виктория Южакова из Первоуральска, учащаяся в «Кванториуме». Вместе с группой ребят она создала логическую командообразующую игру, в ходе которой решение общей задачи помогало незнакомым ребятам сдружиться и наладить тёплый контакт.Соревнования завершились ярким финалом: церемония закрытия и награждения, где лучшие спортсмены получили медали и кубки, а всем участникам вручили призы от фонда. В самом конце детей ждала дискотека.