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Ученые ПНИПУ нашли способ с помощью лазера уменьшить количество авиакатастроф из-за обледенения двигателей

15.00 Среда, 17 апреля 2024
Обледенение двигателей самолета по-прежнему одна из причин случающихся авиакатастроф. Кроме того, образование льда на поверхностях воздушных судов препятствует развитию перелетов с высокой скоростью на большие расстояния через зоны активного изменения погоды, что особенно характерно для России и территорий, входящих в ее арктическую зону. Существующие противообледенительные системы не всегда достаточно эффективны, потому что прогревают важные детали только частично. Ученые Пермского политеха предложили способ удаления льда с лопастей вентилятора двигателей прямо во время полета с помощью лазерной системы. Изобретение повысит безопасность передвижения по воздуху.

На разработку выдан патент №2815119. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Обледенение может принимать несколько форм. Например, при попадании капель переохлажденного дождя на поверхность они сразу замерзают, образуя ледяную корку; при перепадах температур и влажности образуется наледь, которая хорошо удерживается на поверхности воздушного судна за счет примерзания и сравнительно устойчива к механическим воздействиям.

Для борьбы с обледенением элементов авиадвигателя могут применять тепловые системы. Их могут размещать вблизи узлов крепления лопастей. Тепло распространяется на элементы двигателя, но чем дальше они расположены, тем менее эффективен обогрев.

Ученые ПНИПУ разработали способ удаления льда с лопастей вентилятора двигателя с помощью лазерной системы прямо во время полета. Технология очистки основана на нагреве лазерными лучами.

– Под воздействием нагрева и вращения запускаются процессы плавления и образования трещин в слое льда, и он сходит с лопастей. При этом лед разрушается практически одинаково на каждой лопасти, что позволяет не только очистить элементы конструкции, но и может предотвратить вибрации, – объясняет доктор технических наук, декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.

Изобретение ученых ПНИПУ поможет эффективно бороться с образованием льда на лопастях вращающегося вентилятора во время полета. Тем самым повысит безопасность передвижения по воздуху.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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