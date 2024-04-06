В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.Ряд СМИ пишет, что пострадал хозяин машины.Экстренные службы предполагают, что под внедорожником сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили РИА Новости.Между тем, по данным телеграм-канала Mash, причиной мог стать «прорыв подземной газовой трубы». Местные жители утверждают, что в районе взрыва, на Коровинском шоссе, проходили земляные работы и прокладка газопровода, сообщается в телеграм-канале.Пожара после взрыва не последовало.Официальных комментариев пока нет. Также пока не сообщается о состоянии пострадавшего мужчины.