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В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.
Ряд СМИ пишет, что пострадал хозяин машины.
Экстренные службы предполагают, что под внедорожником сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили РИА Новости.
Между тем, по данным телеграм-канала Mash, причиной мог стать «прорыв подземной газовой трубы». Местные жители утверждают, что в районе взрыва, на Коровинском шоссе, проходили земляные работы и прокладка газопровода, сообщается в телеграм-канале.
Пожара после взрыва не последовало.
Официальных комментариев пока нет. Также пока не сообщается о состоянии пострадавшего мужчины.
Ряд СМИ пишет, что пострадал хозяин машины.
Экстренные службы предполагают, что под внедорожником сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили РИА Новости.
Между тем, по данным телеграм-канала Mash, причиной мог стать «прорыв подземной газовой трубы». Местные жители утверждают, что в районе взрыва, на Коровинском шоссе, проходили земляные работы и прокладка газопровода, сообщается в телеграм-канале.
Пожара после взрыва не последовало.
Официальных комментариев пока нет. Также пока не сообщается о состоянии пострадавшего мужчины.
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