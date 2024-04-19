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В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Карачаево-Черкесии объявлены в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на сотрудников полиции с огнестрельным оружием. Двое полицейских погибли, один госпитализирован.
Нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» произошло 22 апреля.
«Подозреваемые, используя огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему», - сообщает во вторник СУ СК по региону.
По данным СК, от полученных ранений двое полицейских скончались на месте, третий госпитализирован, о его состоянии не сообщается.
Напавшие на полицейских покинули место происшествия и скрываются от органов.
В управлении заявили, что подозреваемые объявлены в розыск, их личности установлены – это Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семенов Руслан и Аверьянов Владимир.
Нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» произошло 22 апреля.
«Подозреваемые, используя огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитили их табельное оружие и боеприпасы к нему», - сообщает во вторник СУ СК по региону.
По данным СК, от полученных ранений двое полицейских скончались на месте, третий госпитализирован, о его состоянии не сообщается.
Напавшие на полицейских покинули место происшествия и скрываются от органов.
В управлении заявили, что подозреваемые объявлены в розыск, их личности установлены – это Эльканов Руслан, Эльканов Ахмат, Джазаев Казбек, Семенов Руслан и Аверьянов Владимир.
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