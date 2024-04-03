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Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
Фото: телеграм-канал Дептранса Москвы
В этом году со столичных тротуаров было эвакуировано 465 иномарок класса люкс.
Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.
«За 3 месяца с тротуаров в зоне действия запрещающих знаков эвакуировали 465 люксовых иномарок. Все нарушители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку», — сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.
В департаменте назвали марки люксовых авто, владельцы которых чаще других бросали свои машины на тротуарах:
Mercedes и BMW (количество в Дептрансе не называют);
Lamborghini — 23 случая;
Bentley — 21 случай;
Porsche — 19 случаев.
«Нарушители перекрывали путь пешеходам, из-за чего люди были вынуждены обходить авто по проезжей части. Это могло привести к авариям с серьезными последствиями», — отметили в транспортном департаменте.
Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.
«За 3 месяца с тротуаров в зоне действия запрещающих знаков эвакуировали 465 люксовых иномарок. Все нарушители получили штраф за неправильную парковку и оплатили перемещение авто на спецстоянку», — сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.
В департаменте назвали марки люксовых авто, владельцы которых чаще других бросали свои машины на тротуарах:
Mercedes и BMW (количество в Дептрансе не называют);
Lamborghini — 23 случая;
Bentley — 21 случай;
Porsche — 19 случаев.
«Нарушители перекрывали путь пешеходам, из-за чего люди были вынуждены обходить авто по проезжей части. Это могло привести к авариям с серьезными последствиями», — отметили в транспортном департаменте.
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