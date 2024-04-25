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Сотрудники подпольной пекарни в Академическом просят дать возможность им самостоятельно покинуть Россию
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники подпольной пекарни на улице Амундсена в Екатеринбурге, которой сначала заинтересовались общественники с полицией, а потом и прокуратура, просят дать возможность им самостоятельно покинуть Россию.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» встретил мужчину и трёх женщин, задержанных после рейда общественников в коридоре Ленинского суда Екатеринбурга. Организатор бизнеса по выпечке, представившийся именем Шах, сообщил, что он сам гражданин России, и выдворение ему не грозит, но он беспокоится за своих сотрудниц. На них уже составлены протоколы по части 1 статьи 18.11 КоАП, по которым женщинам грозит штраф и выдворение из России.
Он рассказал нашему корреспонденту, что просит суд дать возможность женщинам улететь самостоятельно – он показал билеты, купленные на рейс до Узбекистана. В противном случае его сотрудницам придётся ждать выдворения через центр временного содержания для иностранных граждан, где условия не самые лучшие.
На самого Шаха составили четыре протокола, в том числе за ведение бизнеса без образования юрлица. Штрафы, по его словам, он уже оплатил.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» встретил мужчину и трёх женщин, задержанных после рейда общественников в коридоре Ленинского суда Екатеринбурга. Организатор бизнеса по выпечке, представившийся именем Шах, сообщил, что он сам гражданин России, и выдворение ему не грозит, но он беспокоится за своих сотрудниц. На них уже составлены протоколы по части 1 статьи 18.11 КоАП, по которым женщинам грозит штраф и выдворение из России.
Он рассказал нашему корреспонденту, что просит суд дать возможность женщинам улететь самостоятельно – он показал билеты, купленные на рейс до Узбекистана. В противном случае его сотрудницам придётся ждать выдворения через центр временного содержания для иностранных граждан, где условия не самые лучшие.
На самого Шаха составили четыре протокола, в том числе за ведение бизнеса без образования юрлица. Штрафы, по его словам, он уже оплатил.
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